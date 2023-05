Steeds meer vrouwen twijfelen over het moederschap, ziet cultuurwetenschapper en coach Evelien de Jong. Dé vraag die zij twijfelende vrouwen stelt: zou je wel vader willen worden? Maar om die rol te kunnen pakken, moet er wel iets veranderen.

Zondag is moederdag. Nederland telt bijna 5 miljoen moeders. Volgens het CBS krijgen moeders steeds minder kinderen en worden vrouwen op steeds latere leeftijd ouder.

Takenpakket van de moeder

Volgens Evelien de Jong, die moeders bijstaat met een kinderwens, vinden vrouwen die twijfelen over het krijgen van een kind het vaderschap een aantrekkelijkere rol dan het moederschap. "Het beeld is dat dat minder impact heeft op een mensenleven", vertelt ze. "Het verschil zit hem in het takenpakket."

"Ik sprak met vriendinnen die allemaal moeder zijn en toen zei een van mijn vriendinnen: 'Vrouwen mogen niet gewoon mens zijn. Daar hebben ze geen tijd voor, we hebben er geen ruimte voor", vertelt De Jong. "En dan is het heel verfrissend om te bedenken: stel je voor dat ik vader kan worden? En dat ik niet een baby boete krijg, maar gewoon opslag, omdat ik een verantwoordelijke kostwinnaar ben. Stel je dan voor dat ik vader word en gewoon wel nog al mijn dingen kan doen, maar ook af en toe met het kind een leuke pappadag hebben?"

De overheid

Vrouwen die twijfelen over het moederschap twijfelen dus soms niet over het krijgen van een kind, maar over het krijgen van de moederrol. "En het gaat ook over hoe moeders worden behandeld. Dat begint bij de overheid", vertelt De Jong.

"Dus de campagne waarin gezegd wordt: 'Meer werken, laat het merken', dat voelt echt als een klap in het gezicht. Vrouwen werken, maar krijgen er niet altijd voor betaald. Iedere vrouw die ik spreek is daar zo verbolgen over. Dat slaat zo de plank mis. En dat zit hem ook in het feit dat de gratis kinderopvang niet doorgaat. Ik ken solovrouwen die hier echt op hadden gerekend", zegt De Jong. "En dan wordt er in de politiek gezegd: 'Zoek een rijke vriend'."

Ook als je het wel wil, lukt het vaak niet

"Maar denk ook aan de toeslagenaffaire. Ik vergat een opvanginstantie van 3 maanden op te geven en dan breekt het zweet je meteen uit. Dan zou je denken dat de overheid ook oog heeft voor de positie van moeders ", vertelt De Jong.

Ze ziet ook dat ouders die de rollen wel gelijk willen verdelen, het niet lukt. "Ik heb Jip en Janneke bijvoorbeeld helemaal andersom voorgelezen. Ik ruil de personages om, omdat het gedateerd is. En denk aan Linkedin: daar kun je als functie zeggen dat je thuisblijfvader bent, maar huismoeder kun je niet kiezen. Soms wil je het dus zo graag, maar lukt het niet door de omgeving."

Bewust voor het vaderschap kiezen

De Jong denkt dat vrouwen ook twijfelen aan het moederschap omdat ze gezien hebben dat hun eigen moeders helemaal niet altijd gelukkig zijn geweest. "En dat is een taboe. Daar praten mensen niet makkelijk over." Je zag bijvoorbeeld dat mannen de krant konden lezen, of iets anders konden doen, terwijl moeders helemaal in het moederschap verdwenen.

Stel je wil die vaderrol, in plaats van de moederrol, wat doe je dan? "Als je een relatie hebt, probeer dan daarin goede afspraken over te maken", zegt De Jong. "En stel je bent liever vader en bent alleen, kun je bijvoorbeeld nadenken over om een kind te krijgen met een homokoppel. Zodat jullie alle drie de vader kunnen zijn." Zelf woont De Jong niet met de vader van haar dochter. "Dan houd je die rollen ook gescheiden bijvoorbeeld."