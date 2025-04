Delen van Spanje en Portugal zaten gister urenlang zonder elektriciteit. Trein- en vliegverkeer raakten ontregeld, sommige supermarkten moesten sluiten. Het was de grootste stroomstoring in Europa sinds jaren. "Behoorlijk stuk aanbod was weggevallen."

Volgens de Spaanse netbeheerder Red Eléctrica ontstond de storing nadat het Spaanse stroomnetwerk ontkoppeld werd van het Franse netwerk. Hoe dat heeft kunnen gebeuren is nog onduidelijk. Wel is al bekend dat de storing in zowel Spanje als Portugal voor een groot deel is verholpen.

'Een groot Europees netwerk'

"Het hoogste spanningsniveau wat wij in Europa gebruiken is 400.000 volt. Op dat spanningsniveau heb je één groot Europees netwerk, wat van Denemarken tot Zuid-Italië en van Portugal tot Polen loopt", legt de COO van netbeheerder Enexis Han Slootweg uit over het stroomnetwerk van Europa.

Spanje en Portugal zitten, als delen van het Iberisch schiereiland, volgens Slootweg in een uithoek van dat netwerk. Dit maakt dat de kans op een storing daar groter is. "Aan de randen van het systeem is de kans op een storing groter, dan in een hart van het systeem."

Kans kleiner in Nederland

Nederland, ligt juist in het 'hart', wat dus maakt dat hier minder zorgen zijn over zo'n urenlange storing als die in Spanje en Portugal. "Ons land is internationaal sterker gekoppeld aan de rest van Europa dan voor het Iberisch schiereiland geldt", legt Slootweg uit.

"Nederland is dichtbevolkt én wordt omringd door landen als België en Duitsland. Wij zitten op vijf, zes plekken vast aan het systeem. Dat maakt de kans op een storing dus veel kleiner."

'Geografisch ligt Nederland perfect'

Hoogleraar hoogspanningstechniek aan de TU Delft, Peter Vaessen beaamt dat: "Geografisch gezien ligt Nederland perfect." Ook hij zegt dat de kans dat zo'n stroomstoring in Nederland gebeurt veel kleiner is.

"Wij hebben in Nederland een van de betrouwbaarste elektriciteitsnetten van de wereld. De gemiddelde Nederlander heeft per jaar misschien 20 minuten geen stroom."

Geen absolute garantie

Maar 100 procent zekerheid is er niet, weet Slootweg. Absolute garantie dat de elektriciteit in Nederland niet urenlang zal uitvallen, bestaat niet.

"Ik kan nooit, nooit zeggen. Maar de kans is klein, want dan is het toch allemaal wat compacter en overzichtelijker."

'Europa vangt de klap op'

Mocht het wel gebeuren, dan zullen we niet langdurig met problemen kampen, denkt hij. "Stel dat er bij ons een groot zonnepark of een centrale uitvalt, dan mis je een stuk aanbod binnen Nederland wat is weggevallen. Dan wordt die stroom vanuit het buitenland voorzien."

"Dat gaat eigenlijk vanzelf. Dus Europa als geheel vangt de klap op." Maar, dat is in Spanje niet gebeurd, vermoed Slootweg. "Mijn indruk is dat er daar dus iets misgegaan is, waardoor er een behoorlijk stuk aanbod is weggevallen."

Kwetsbaar

Hoogleraar Vaessen beschrijft wat voor problemen de blackout gisteren veroorzaakte. "Het allereerste wat opvalt is dat communicatie uitvalt. Dat is vaak funest, want de hulpdiensten weten dan ook niet meer precies wat aan de hand is. Nieuwsvoorziening, supermarkten, en ook benzinepompen lagen plat."

Die afhankelijkheid van elektriciteit maakt ons kwetsbaar, vult Slootweg aan. "Het is niet voor niks dat Rusland het behoorlijk heeft voorzien op het elektriciteitsnet van Oekraïne, bijvoorbeeld:, waarschuwt hij tot slot.