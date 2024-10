Ugchelen rustig onder opening noodopvang voor asielzoekers: 'Bemoeienis komt meer van mensen die niet in de buurt wonen'

Vanavond moet de noodopvang in Ugchelen opengaan. De afgelopen week was hier veel onrust over. Tegenstanders lieten met explosieven en vuurwerk weten dat de asielzoekers niet welkom zijn. Maar de meeste bewoners van het dorp hebben er vrede mee.

Als er in het aanmeldcentrum in Ter Apel geen bedden meer beschikbaar zijn, worden de asielzoekers naar andere locaties gereden om de nacht door te brengen. Komende nacht had de nieuwe noodopvang in Ugchelen voor het eerst met dit doel in gebruik genomen kunnen worden, maar dit is vannacht nog niet nodig.

Onrust in Ugchelen

Dit nieuws doet niets af van de onrustige week die Ugchelen heeft gehad. In de nacht van dinsdag op woensdag ontploft er een zwaar explosief bij de noodopvanglocatie. Er hangen protestborden voor en tegen de komst van de asielzoekers. En dan wordt er vrijdagavond weer een stuk vuurwerk naar het gebouw gegooid.

Toch is de stemming in het Gelderse dorp op deze zaterdagmorgen gemoedelijk. De meeste bewoners hebben weinig te zeggen over de opvang. Een stel dat uit het buurdorp Beekbergen komt herkent het gedoe. "Bij ons in het dorp is ook een opvang geweest. Vooraf was daar heibel over, maar eigenlijk hebben we er niets van gemerkt."

Opvang naast basisschool

Christen Unie-raadslid Peter Kranenburg woont in de buurt, zijn drie kinderen zitten op een school naast de opvanglocatie. Hij heeft de onrust van de afgelopen dagen met lede ogen aangekeken.

De explosie van dinsdagnacht zette namelijk de schijnwerpers op Ugchelen. Verschillende nieuwsplatforms stonden langs het schoolplein om te vragen wat men van de opvang vindt. "Mensen zijn angstig vanwege alles wat er gebeurd, zo'n explosie, al die pers. Dat maakt wel indruk", vertelt Kranenburg.

'Wat er gezegd wordt klopt niet'

Maar het is vooral de oorzaak van al die onrust, die hem steekt. "Er zijn mensen, ouders van kinderen op school, die desinformatie verspreiden over asielzoekers. Daar worden mijn kinderen in de klas mee geconfronteerd", volgens Kranenburg wordt dit gedaan door mensen die de overheid wantrouwen.

"Wat er allemaal gezegd wordt klopt niet", gaat hij verder. "Het gaat hier om een nachtopvang voor 2 maanden, waar mensen hier 's nachts worden opgevangen. Dat is helemaal afgestemd op het schoolritme, die komen elkaar niet tegen."

Zorgen zijn terecht

"Natuurlijk zijn er mensen met zorgen, en die zijn ook vaak genoeg terecht", beaamt Kranenburg. Maar die zorgen zijn volgens hem voor een grootdeel weggenomen tijdens een informatieavond.

Toch lijkt deze informatie niet voor iedereen genoeg te zijn. "Sommigen willen het blijkbaar niet horen."

Bemoeienis van buitenstaanders

Ook Burgemeester Ton Heerts van Apeldoorn, waar Ugchelen onder valt, stelt dat de onruststokers in het dorp helemaal niets met de school of het dorp te maken hebben."Ik weet dat een aantal ouders, dat hebben ze me deze week ook duidelijk gemaakt, grote zorgen hebben over de veiligheid van hun kinderen. En dat probeer je zo goed mogelijk uit te leggen."

"Maar", voegt hij toe, "ik zie in toenemende maten dat steeds meer mensen die zich ermee bemoeien eigenlijk niet in de buurt wonen en ook weinig betrokkenheid hebben bij de school."

Gerechtvaardigd door Den Haag

De burgemeester denkt dat deze aanwezigheid van buitenstaanders te maken heeft met de houding van het nieuwe kabinet. "De woorden die in Den Haag worden gebruikt lijken een soort rechtvaardiging om je totaal af te zetten tegen mensen die vluchten voor oorlog en geweld."

"Dat wil niet zeggen dat ik er geen begrip voor heb", zegt Heerst over de mensen die liever geen noodopvang in hun buurt hebben. "Maar zolang de spreidingswet geldt, en ook als die niet geldt, voldoet Apeldoorn aan zijn verantwoordelijkheid om mensen die vluchten voor oorlog en geweld een dak boven hun hoofd te bieden."