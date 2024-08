Beschuldigingen van grensoverschrijdend gedrag tegen prinses Laurentien leidden tot boosheid bij slachtoffers van de toeslagenaffaire. Met haar stichting zet ze zich in voor snellere vergoedingen, maar hierdoor zou het best weleens langer kunnen duren.

Minstens acht ambtenaren van het ministerie van Financiën hebben melding gedaan van grensoverschrijdend gedrag door prinses Laurentien, bracht het AD vandaag naar buiten. Ze wordt als oprichter van Stichting (Gelijk)waardig Herstel (SGH) beschuldigd van optreden met de harde hand. Zo zou ze volgens de meldingen geen tegenspraak dulden en mensen uit hebben gescholden.

Kritiek op SGH

Eind 2023 zette prinses Laurentien SGH op voor slachtoffers van de toeslagenaffaire. Daarmee verzon ze een nieuwe methode om sneller tot een schadevergoeding te komen, waarbij gedupeerden op basis van wat ze zelf aangeven een vergoeding krijgen. Dat gaat een stuk sneller dan een vergoeding krijgen op basis van bewijs dat geleverd wordt.

Maar niet iedereen is enthousiast over deze methode. Ambtenaren vragen zich af of de grote bedragen die hieruit komen wel uitlegbaar zijn. Uiteindelijk werd de methode in het voorjaar van dit jaar stopgezet. De wrijving die door deze discussie ontstond, zorgden voor de meldingen van grensoverschrijdend gedrag, volgens het AD.

Juridisch geweld

Advocaat Suzanne Arakelyan, die ouders bij staat in de toeslagenaffaire, neemt het op voor de prinses. "Ik kan me best voorstellen dat Laurentien gefrustreerd is geraakt over de gang van zaken, want dat ben ik ook, iedere dag. En als je echt ziet wat er gebeurt in de praktijk, hoe ouders worden behandeld en hoe het loopt en wat voor juridisch geweld wordt aangedaan, dan kan je daar wel gefrustreerd van raken. Maar ik denk niet dat zij intimiderend is geweest."

Volgens de advocaat vindt het ministerie mensen die het niet met haar eens zijn al snel "agressief of intimiderend." Ze gaat verder: "En als je opkomt voor de belangen van ouders, dan staan die belangen wel eens haaks op de belangen van het ministerie. En dat komt niet altijd heel welgevallig uit en dat vinden ze niet leuk."

'Persoonlijke aanval'

Uit stukken die de advocaat opvroeg bij de Belastingdienst bleek dat er ook over haar klachten waren: "Men vond dat ik intimiderend overkwam en dat mijn toonzetting niet goed zou zijn. Ik vind zelf dat ik opkom voor de belangen van mijn cliënten en dat ik daar best duidelijk over mag zijn. En ik herken me er absoluut niet in dat ik intimiderend ben naar de medewerkers toe."

"Soms lijkt het wel een persoonlijke aanval", merkt Arakelyan op. "Terwijl, het enige wat ik wil is goede rechtsbijstand verlenen. En dat mijn cliënten krijgen waar ze recht op hebben."

Nog lang niet klaar

De afhandeling van de toeslagenaffaire verloopt ondertussen langzaam. "Ik heb zelf van de week mijn zesde zaak afgesloten op kantoor en ik ben er al een paar jaar mee bezig", vertelt de advocaat.

"Ik heb meer dan 500 cliënten die ik bijsta. Dus ja, dat is hoe het er in ieder geval bij mij voor staat. Ik heb geen idee hoeveel jaar dit nog gaat duren. Nee, dat durf ik echt niet te zeggen."

Kinderachtige werkwijze

Arakelyan benadrukt verder dat het geen zin heeft om 'met elkaar een strijd te voeren en elkaar aan te vallen in de media'. Volgens haar is dit gedrag voor niemand die betrokken is bij dit proces voordelig. "Zeker ouders hebben daar niets aan. Dus ik snap gewoon echt niet waarom dit is gebeurd."

"Ik vind het ook gewoon sneu en bestuursorgaan onwaardig dat dit soort dingen worden gelekt, terwijl we met z'n allen andere dingen zouden moeten doen", gaat ze verder. "De manier waarop het ministerie omgaat met haar operatie vind ik soms kinderachtig. En ik vind dat zij veel meer de samenwerking moeten opzoeken, het samen met externe partners moeten oplossen."