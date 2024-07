De opkomst van ultra fast-fashionwinkels, zoals SHEIN, heeft een grote impact op textielsorteerbedrijven. Terwijl influencers de goedkope kleding massaal aanprijzen, zien zij een toenemende stroom van kledingstukken die amper te recyclen zijn.

Wie een blik op TikTok of Instagram werpt, zal de influencers die nieuwe aankopen van SHEIN laten zien, niet zijn ontgaan. Grote zakken met kleding worden voor de camera gehouden. De zeer goedkope kleding kopen van de Chinese webwinkel is populair. De app, waarmee je de kleding kan bestellen, is al door meer dan vijf miljoen Nederlanders gedownload.

'Je ziet dat de kwaliteit afneemt'

De impact van dit soort kleding op textielsorteerbedrijven is groot, ziet de Vereniging Herwinning Textiel. Zij zien het aandeel van slechte kwaliteit kleding, waaronder veel van SHEIN, toenemen. Een probleem, want deze kleding is vaak gemaakt van polyester. Een materiaal dat nog altijd niet te recyclen is en dus verbrand moet worden.

"Een steeds groter deel van de kleding die wij binnenkrijgen is niet meer geschikt voor hergebruik. Met name als je hier heel lang werkt, zie je gewoon dat de kwaliteit afneemt van de kleding die binnenkomt", zegt Vincent Wiersema. Hij is manager bij Boers Group, een van de 20 sorteerbedrijven van textiel.

350 categorieën kleding

Kleding die wij niet meer dragen en in zakken in de textielcontainer gooien, komt bij hem terecht. 100 werknemers sorteren de weggegooide kleding vervolgens in 350 verschillende categorieën, op basis van kwaliteit. Sommige kleren kunnen in zijn geheel een tweede leven krijgen, andere kleding van bijvoorbeeld katoen of linnen kan gerecycled worden.

Dan heb je nog kleding van zulke slechte kwaliteit, dat je er niks meer mee kan. Daar valt dus ultra fast-fashion, zoals de kleding van SHEIN, onder.

Bekijk ook Hoe kun je zien of je iets uit China bestelt? En andere vragen beantwoord over goedkope producten uit het land

Enorme stijging

"Het gaat vaak om kleding die na een paar keer gebruiken al gaten heeft of kapot is. Dat is dan niet materiaal dat je nog kan verkopen als tweedehands kleding", zegt Lennart Vermaat van de Vereniging Herwinning Textiel.

Cijfers van de toename van gedumpte SHEIN-kleding hebben de mannen niet, maar Vincent Wiersema ziet bij zijn bedrijf met het blote oog dat het de afgelopen jaren enorm is gestegen. Naar eigen zeggen heeft SHEIN meer dan 45 miljoen gebruikers in de Europese Unie, bijna 10 procent van alle Europeanen.

Geen kleding meer naar Afrika

Naast het feit dat daardoor steeds meer kleding niet gerecycled kan worden, speelt ook mee dat SHEIN de markt 'overspoelt' met hun goedkope kleding. Zo'n 30 procent van de kleding die wij hier weggooien ging eerder naar Afrikaanse landen.

Nu ziet Vermaat dat in Afrika vaker de kleding van SHEIN gekocht wordt, waardoor ze onze tweedehands kleding niet meer hoeven. "De vraag is helemaal ingestort. Mensen kiezen dan toch liever voor goedkope nieuwe kleding dan tweedehands kleding", zegt hij.

embed Dit item op uw eigen site plaatsen Voor deze problemen zorgt goedkope Chinese kleding op de Europese recyclingmarkt

Circulariteitsfonds

SHEIN heeft aangekondigd de komende vijf jaar 250 miljoen euro te investeren in de EU en het Verenigd Koninkrijk, met een focus op duurzaamheid en circulaire initiatieven. Ze willen met dat geld start-ups ondersteunen die werken aan innovatieve recycling in de fashion-industrie.

"Ik word boos van zo'n initiatief, want SHEIN is geen duurzaam bedrijf", zegt Europarlementariër Lara Wolters (PvdA). Volgens haar zoekt SHEIN naar een oplossing voor een probleem dat ze zelf veroorzaken. "Het is een bedrijf dat wegwerpkleding maakt en overconsumptie en overproductie aanwakkert. Dat wordt niet aangepakt met dit fonds."

Minder polyester

Het klinkt een beetje als een groot oliebedrijf dat dan zegt: 'Wij lanceren een fietsenplan voor onze werknemers en op die manier gaan wij wat doen aan CO2-uitstoot."

Volgens Vincent Wiersema zou het veel beter zijn als SHEIN minder kleding van polyester zou produceren. "Als ze bijvoorbeeld producten van 100% katoen maken, of van een ander materiaal dat recyclebaar is, zou dat een veel grotere impact hebben."

Europa neemt maatregelen

Intussen werkt de Europese Commissie aan maatregelen om de Chinese ultra fast-fashion aan te pakken. Het plan is om de douanevrijstelling voor pakketjes onder de 150 euro af te schaffen. Dit zou de instroom van goedkope Chinese goederen moeten beperken, die nu profiteren van lage verzendkosten dankzij Chinese subsidies. Deze maatregel is gericht op een eerlijkere concurrentiepositie voor Europese bedrijven.

Verder gelden er vanaf 2027 strengere eisen. Bedrijven die producten verkopen in de EU worden dan verplicht om duurzaamheid te waarborgen en uitbuiting in hun productieketen te voorkomen.