Elektrische auto’s, slimme deurbellen en smartwatches. Het zijn apparaten die ons leven makkelijker en comfortabeler maken. Maar voor de keerzijden hebben we te weinig oog, vindt de Tweede Kamer, die hier binnenkort over debatteert.

"Met de ontploffingen van duizenden piepers in Libanon werd duidelijk hoe elektronica, gecombineerd met een cyberaanval, enorm impactvolle wapens kunnen zijn", zegt Tweede Kamerlid Jan Paternotte van D66. Hij is namens zijn partij woordvoerder op het gebied van buitenlandse zaken.

'Te lang naïef geweest'

Volgens Paternotte hebben we het als samenleving te weinig over de gevaren die onze afhankelijkheid van elektronica met zich meebrengt. Dat moet anders, zegt hij. "We zijn veel te lang naïef geweest."

Paternotte wijst onder andere naar de vele elektronische apparaten die Europa vanuit China importeert, zoals auto's, modems, routers en camera's. Iets waar ook de inlichtingendiensten zich druk over maken. "Ik wil van het kabinet weten wat voor soort software daarin zit. Hoe kwetsbaar we zijn en wat we daaraan gaan doen."

Gevaar voor nationale veiligheid

Ook CDA-Tweede Kamerlid Derk Boswijk maakt zich druk over de import van elektronica uit met name China. Die apparaten kunnen volgens hem een gevaar zijn voor de nationale veiligheid.

"Nog steeds is de gedachte: als iets goedkoop is, dan gaan we daarvoor. Dan kijken we niet veel verder. Vrij recent heeft de Nederlandse douane bijvoorbeeld nieuwe scanapparatuur aangeschaft uit China. Dat zijn letterlijk de ogen en oren van onze poorten!" benadrukt Boswijk.

Noord-Korea, Rusland en China

Bart Groothuis, Europarlementariër voor de VVD en voormalig hoofd van het Bureau Cyber Security van het ministerie van Defensie, waarschuwt al jaren voor de gevaren van online apparaten.

Volgens hem moet het Westen 'vrezen voor landen als Noord-Korea, Rusland en met name China'. "De Chinezen hebben het grootste offensieve spionageprogramma ingezet tegen ons uit de geschiedenis. Zij gebruiken hun bedrijven."

Vormt onze afhankelijkheid van elektronica een gevaar voor de nationale veiligheid? Kamerleden en Europarlementariërs zijn kritisch

Auto als camera of microfoon

Groothuis is blij dat er in Nederland 'eindelijk' gedebatteerd wordt over dit onderwerp. Hij wijst naar de Chinese auto's die momenteel de Europese markt overspoelen.

De Europarlementariër zegt dat deze auto's door de Chinese inlichtingendiensten op afstand gebruikt kunnen worden als camera of microfoon. "De risico's en dreiging die uitgaan van zo'n auto zijn groter geworden. Zeker vanuit landen die het niet altijd goed met ons voor hebben."

Spiegelen aan de Chinezen

Juist daarom vindt Groothuis dat Europa zich moet spiegelen aan China. "De Chinezen zeggen nu dat bijvoorbeeld Tesla en andere westerse producten niet welkom zijn bij militaire installaties en ministeries. Nokia en Ericsson zijn niet welkom in hun telecominfrastructuur. Ik vind dat we andersom hetzelfde moeten zeggen."

Moet dan alles preventief geweerd worden op de Europese markt? Dat ook weer niet, zegt CDA'er Boswijk. "Maar ik vind wel dat we veel beter moeten gaan controleren. Als je beseft dat om en nabij de 60 procent van onze elektrische apparaten uit China komt, dan hebben we nog een wereld te winnen."