'Social freezing', eicellen invriezen zonder medische reden, gebeurt steeds vaker. Canan en Marije lieten het allebei doen. Ze zijn midden 30, single en hopen zo hun kinderwens veilig te stellen. "Het is echt tijd kopen, jezelf rust gunnen hiermee."

Canan Steinberg (35) had 10 jaar lang een relatie. Zij wilde kinderen, hij bleef maar zeggen 'niet nu'. Inmiddels is ze een paar jaar alleen, maar wil nog steeds dolgraag moeder worden. "Ik zou het gewoon heel graag samen met een partner willen doen. En dat gun ik een baby ook."

'Druk is er van af'

Ze besluit haar eicellen te laten invriezen. "Het is echt tijd kopen, jezelf rust gunnen hiermee." De biologische klok tikt door, realiseert ze zich. "Door die eitjes in de vriezer is de druk er wat van af. Als ik dan ga daten, dan zit dat ook niet constant in mijn hoofd. Want dat is geen leuke manier van daten."

Voor ze het traject inging, struinde ze het internet af op zoek naar informatie. Dat bleek nog knap lastig. "Er staat niet veel informatie online. Op een gegeven moment ben ik op Instagram gaan zoeken om te kijken of er anderen zijn die hier doorheen zijn gegaan." Ze kwam op het Instagram-account van actrice Marije van der Made uit, die daar in een reel laat zien dat ze haar eicellen heeft laten invriezen en openstaat voor vragen.

Praatpaal op Instagram

Marije (36) heeft dat heel bewust gedaan, vertelt ze. "Omdat ik ook van de mensen om me heen al meteen vragen kreeg van 'hoe werkt dat', 'moet ik daar misschien ook over nadenken?' En toen dacht ik: ja, ik vond het ook allemaal zo ingewikkeld, ik wist ook niet waar ik mijn informatie vandaan moest halen. Dus dan wil ik wel een soort praatpaal zijn voor mensen."

En dat heeft ze geweten. Haar korte video is al meer dan 650.000 keer bekeken en ze kreeg honderden persoonlijke berichten. "Die heb ik zoveel mogelijk geprobeerd te beantwoorden met een voicememo."

Keuze vooruit schuiven

Marije kan de keuze voor een kind op deze manier nog iets meer vooruit schuiven, denkt ze. "Want op dit moment is het gewoon niet wat ik wil, kan. En ja, dit lichaam wordt wel steeds ouder."

Het invriezen is een soort van laatste redmiddel. "Ik weet niet wat er met mijn leven gaat gebeuren, maar ik hoop ze niet te gebruiken. Het geeft gewoon wel rust dat ik de optie heb. Als ik me op een gegeven moment nog hartstikke fit voel en het lukt op de een of andere manier niet meer, dan kan ik die eicellen uit de koelkast trekken."

'Social freezing'

Steeds meer vrouwen laten hun eicellen invriezen om niet medische redenen. Het wordt ook wel 'social freezing' genoemd. Vaak hebben ze geen partner en kopen ze op deze manier tijd om het moederschap uit te stellen.

Uit een rondgang van EenVandaag langs verschillende klinieken blijkt dat al meer dan 2.400 vrouwen hun eicellen hebben laten invriezen. De vraag naar 'social freezing' stijgt en er zijn inmiddels tienduizenden eitjes opgeslagen voor later.

Taboe eraf

"Het is een onderwerp dat heel erg leeft", ziet gynaecoloog en hoogleraar voortplantingsgeneeskunde Annemiek Nap. "Het taboe of het schamen dat je met een kinderwens bezig bent, maar dat je er nu nog niet klaar voor bent, gaat er van af." Nap vindt dat een goede zaak, maar kan niet vaak genoeg herhalen dat het belangrijk is om in een vroeg stadium over kinderen na te denken.

"Ik vind het heel belangrijk dat mensen zich bewust zijn van het feit dat een kinderwens iets is wat je maar een beperkte periode van je leven kan doen. Na je 35e neemt je vruchtbaarheid echt ontzettend af. Dus ons advies is ook altijd: begin op tijd met proberen zwanger te worden. Dat is echt advies nummer een. En als er een reden is waarom dat echt niet kan, overweeg dan om je eicellen te laten invriezen."

Spuiten van hormonen

Canan is net als Marije erg open over haar proces op haar Instagram-account. Ze is stewardess, maar op dit moment niet aan het werk. Ze heeft veel last van de hormonen die ze moest inspuiten.

"De eerste paar dagen gingen nog, maar daarna is het echt even 'downhill' gegaan. Heel veel huilen, heel veel emotie. Maar ook een verschrikkelijke eenzaamheid", vertelt ze. Volgens haar legde het een 'vergrootglas' op waar ze nu in het leven staat. "Alleen, met een grote kinderwens en niemand om je na die verschrikkelijke injecties een dikke knuffel te geven. En dan kan je zoveel lieve vriendinnen hebben, maar die kunnen dat niet opvangen."

Tijd gekocht

Marije had geen last van de hormonen, maar vond het 'oogsten' van de eicellen heel erg pijnlijk. "Ik ben echt driekwartier flauwgevallen van de pijn. Ik kwam helemaal groen die zaal uit."

Haar heeft het hele gebeuren vooral rust gegeven. "Het was voor mij best wel een praktisch dingetje en ik vind het nu gewoon een heel fijn gegeven dat me rust geeft. Dat ik gewoon iets meer tijd heb gekocht. Eigenlijk voor mezelf, in daten, in gewoon mijn hele leven."