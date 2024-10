Er is onrust onder Syriërs in Nederland door de nieuwe asielplannen uit Den Haag. Volgens die plannen moeten delen van Syrië veilig verklaard worden, waardoor ze weer teruggestuurd kunnen worden. En dat heeft grote gevolgen voor de asielzoekers uit Syrië.

Als de plannen worden doorgezet, wordt onderzocht of asielzoekers zonder status teruggestuurd kunnen worden. Het kabinet wil verder dat wordt onderzocht of Syriërs die al wel een verblijfsvergunning hebben, kunnen worden teruggestuurd.

Belletjes van Syriërs

De Syrische Peshmerge Morad is op zijn 22ste naar Nederland gevlucht en woont hier inmiddels 12 jaar. Hij hoort om zich heen dat veel mensen zich zorgen maken over hoe het nu verder gaat met hun procedure.

"Ik krijg veel belletjes van Syriërs in Nederland die zich afvragen wat ze nu moeten. Veel mensen voelen zich zo onzeker hierdoor", vertelt Peshmerge. Zo hoort hij vaak de vraag of het nog wel loont om de taal te leren, als ze binnen een paar jaar weer worden teruggestuurd.

Veel angst

Ook Diana Al Mouhamad uit Dokkum ziet die onrust bij de Syrische gemeenschap. "Veel Syriërs maken zich zorgen over de situatie in hun thuisland en over hun toekomst", vertelt Diana die in 2016 naar Nederland vluchtte. Zo heerst er veel angst om terug te keren naar een land dat nog steeds niet veilig is.

"Er worden regelmatig mensenrechtenschendingen gemeld tegen mensen die terugkeren naar Syrië en veel vrezen door vervolging van het dictatoriale regime van Assad", zegt Diana.

Bekijk ook Hoe Nederland volgens deskundigen meer kan doen voor vrede in het Midden-Oosten

'Extreem gevaarlijk'

Over de vraag of terugkeren voor Diana een optie is, is ze duidelijk. "Ik heb een Nederlands paspoort, maar kan zelf niet overwegen om naar Syrië terug te keren." Diana is Syrische journalist in Nederland en volgens haar is het 'extreem gevaarlijk' om terug te keren naar haar geboorteland.

"Dit vanwege het repressieve regime van Assad, dat geen persvrijheid toestaat. Kritische journalisten worden gezien als vijanden van de staat. Bij terugkeer lopen zij risico op arrestatie, marteling en moord", vertelt Diana. Publicaties over mensenrechten kunnen dan weer tegen je gebruikt worden, gaat ze verder. Bovendien is de veiligheid in veel gebieden niet gegarandeerd door aanhoudend geweld.

Economische crisis

En dat is niet het enige. Ook familieleden worden bedreigd of onder druk gezet. "Dat maakt je direct kwetsbaar voor vervolging." Naast het aanhoudende geweld is er ook een economische crisis in Syrië, waardoor veel Syriërs onder de armoedegrens leven. "Veel vluchtelingen maken zich zorgen dat zij zich bij terugkeer niet meer in hun basisbehoeften kunnen voorzien, zoals voedsel en onderdak."

Peshmerge maakt zich ondanks zijn Nederlandse paspoort grote zorgen. "Ik heb me eigenlijk nooit zorgen hoeven te maken, maar met deze maatregelen denk ik, ben ik eigenlijk wel veilig? Ik heb dan wel een Nederlands paspoort, maar ik blijf toch die Syrische Nederlander."