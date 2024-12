Morgen is het Sinterklaasfeest definitief voorbij en keert de goedheiligman terug naar Spanje. Maar veel mensen zijn al voor pakjesavond in de kerstsfeer. "10 à 15 procent van de mensen heeft de boom al binnen staan vóór het Sinterklaasfeest."

"23 november waren hier de eerste klanten om een kerstboom te kopen", zegt Hay Jeuken. Hij verkoopt sinds dit jaar al een halve eeuw kerstbomen in Venray. "Mensen kunnen niet meer wachten, die boom moet naar binnen. Het lijkt wel alsof Sinterklaas wordt overgeslagen." Maar hij vindt dat niet erg. "Vroeger was dat half december. Toen was het ook bijgeloof dat het ongeluk bracht om je kerstboom op te zetten voordat Sinterklaas het land uit was."

Kerstboom voor Pakjesavond

"15 jaar geleden begon iedereen echt pas na Sinterklaas de boom binnen te halen, dus eerst Sinterklaas en het weekend, daarna werd de boom gekocht", bevestigt Gerard Krol van de Nederlandse Vereniging Kerstbomenkwekers.

Maar hij ziet nu dat kerstbomenkwekers het weekend voor Sinterklaas al tussen de 10 en 15 procent van hun omzet draaien via tuincentra en bij thuisverkopers. "Dus dat houdt in dat 10 à 15 procent van de mensen de boom al binnen heeft staan vóór het Sinterklaasfeest."

Trend uit de coronatijd

Tijdens de coronapandemie en de daarbijhorende lockdown, haalden veel mensen in november al een kerstboom in huis om een gezellige sfeer te creëren. Die trend houdt bijna 5 jaar later nog steeds aan. "Het is buiten koud en ongezellig. En met corona waren er natuurlijk ook nog veel zorgen", legt traditiedeskundige Ineke Strouken uit over de trend.

"Dan hebben wij behoefte om ons even lekker terug te trekken in een soort winterholletje. En daar hoort sfeer bij, kaarsen natuurlijk, maar ook de kerstboom. En je ziet tegenwoordig dat hij steeds vroeger in de huiskamer komt."

'Wij vonden er toen niks aan'

Best gek, want in Nederland zijn we de boom pas rond 1840 gaan waarderen, vertelt Strouken. "Wij vonden er echt helemaal niks aan toen. Er was heel veel protest tegen, want hij kwam uit Duitsland. Vreemde mensen vonden wij dat toen."

"En ja, ik spreek nog steeds best wel mensen, vooral in het Zuiden, die dan in hun jeugd geen kerstboom hadden."

Kunstboom minder populair

Naast dat mensen steeds vaker een naaldboom in huis hebben voor 5 december, ziet de Vereniging van Kerstbomenkwekers ook een andere trend: de kunstkerstboom is minder populair geworden. In 2019 haalde 45 procent van de Nederlanders een kunstkerstboom in huis, nu is dat 40 procent.

De aankoop van een echte boom, is de afgelopen jaren gestegen van 39 procent, naar 40 procent. De overige 20 procent hebben een houten boom of een alternatief in huis staan.

'Dat doet mij deugd'

"Ik heb dat hier ook gemerkt", zegt verkoper Jeuken over de trend.

"Vrienden van ons hebben een nepboom gekocht, omdat ze klaar waren met dat 'gedonder'. Maar heel veel klanten, die jaren een nepboom hebben gehad, zijn er klaar mee en willen weer een echte. En ja, dat doet me deugd, dat snap je wel."

Milieuvriendelijke kerstboom

"De echte boom is trouwens ook milieuvriendelijker dan de plastic boom", merkt Krol op. Een kunstboom moet volgens hem dan ook 13 jaar lang gebruikt worden voordat hij milieuvriendelijker is dan een echte boom.

"In dat kader blijven mensen toch wel de echte boom kopen. En zeker met de wetenschap dat de boom ervoor wordt gekweekt, want als je een boom opkapt komt er gewoon weer een nieuwe voor terug."