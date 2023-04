Het aantal slachtoffers met hersenletsel door fietsongelukken neemt fors toe. Dat zien artsen, verzekeraars en experts verkeersveiligheid. Zij pleiten daarom voor het gebruik van een fietshelm.

De afgelopen 10 jaar is het aantal fietsslachtoffers met 40 procent toegenomen. Voor onder andere de Hersenstichting een reden om in een brandbrief opnieuw te pleiten voor een helmplicht. De wens voor die plicht is er al lang, maar doorheen komt hij er tot nu toe niet.

Fietsersbond is tegen

In verschillende Europese landen is een fietshelm de normaalste zaak van de wereld of soms zelfs verplicht. Toch ziet de Fietsersbond een verplichte fietshelm in Nederland niet zitten.

"Het aanmoedigen van het dragen van een fietshelm zou prima zijn, maar we zijn tegen een helmplicht. Het zou geen goede zaak zijn als mensen daardoor stoppen met fietsen", zegt directeur Esther van Garderen.

'Helmplicht victim blaming'

Ook de Fietsersbond schrikt van de stijging van het aantal dodelijke fietsongelukken, maar wijst erop dat het grootste deel van die ongelukken ontstaan door botsingen met auto's en bestelbussen.

"Een helmplicht zou een vorm van victim blaming zijn", vindt Van Garderen. "We kunnen er beter voor zorgen dat mensen veilig kunnen fietsen op goede fietspaden en door de snelheid van de auto eruit te halen."