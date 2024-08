De komende jaren staat er groot onderhoud gepland aan wegen, bruggen en tunnels. Wat zegt dat over de staat van de infrastructuur in Nederland? Zijn de zorgen hierover terecht? "Er staat niks op instorten en dat laten we uiteraard ook niet gebeuren."

Tot frustratie van automobilisten wordt er momenteel op verschillende plekken in het land aan de weg gewerkt. En dat zal de komende jaren nog veel meer gebeuren. Als het aan Tweede Kamerlid Habtamu de Hoop (GroenLinks-PvdA) ligt, komt er nog meer geld bij voor onderhoud. Volgens hem staan onze bruggen en tunnels namelijk 'op instorten'. Maar is dat wel zo?

Groot onderhoud

"Het klopt inderdaad dat de infrastructuur echt toe is aan de grootste opknapbeurt ooit", zegt directeur operatie bij Rijkswaterstaat Louis Schouwstra. "Die opknapbeurt is ook wel zo groot dat die ook echt veel tijd in beslag gaat nemen. We zijn er zeker tot 2040 mee bezig."

Het groot onderhoud aan de infrastructuur in Nederland gaat dus nog minimaal 15 jaar duren. Maar volgens hem is dat 'eigenlijk niet zo gek als je bedenkt dat veel wegen, bruggen en sluizen zijn gebouwd in de jaren 50 en 60, en dus inmiddels 60 tot 70 jaar oud zijn'.

Meteen aftakelen

Dat klinkt best oud, staan veel burggen en tunnel dan daadwerkelijk op instorten? Het is in ieder geval wel zo dat de aftakeling meteen start na de oplevering, legt hoogleraar Structural Design aan de TU Delft Rob Nijsse uit. "Vanaf dag één begint de tand des tijds", zegt hij. "Roesten, uitzetten en krimpen, losscheuren, noem maar op."

En dan is ook nog de toegenomen belasting door (zwaar) verkeer, vervolgt hij. "Trucks van 40 tot 50 ton rammen er met 100 kilometer per uur overheen. Die krachten moeten constant verdeeld worden over de constructie van die brug. Dat is een dynamisch proces."

Instortingsgevaar

Hierdoor kan volgens hem 'vermoeiing' optreden. "Dat de brug op een gegeven moment zegt: 'Nu wordt het genoeg, ik geef het op'." Zover is het in Nederland gelukkig nooit gekomen met bruggen en viaducten. Maar er waren de laatste jaren wel spannende momenten.

Zo werd in 2016 de Merwedebrug (A27) bij Gorinchem na een controle per direct gesloten voor zwaar verkeer. Wekenlang mochten er geen vrachtwagens en bussen overheen rijden. De staat van de brug bleek zo slecht dat er toen wel instorting dreigde, concludeerden twee hoogleraren later bij EenVandaag.

'Geen reden tot paniek'

De monitoring door overheid was dan ook jarenlang minder goed op orde, zegt Marcel Hertogh, die als hoogleraar is verbonden aan de TU Delft en de Erasmus Universiteit in Rotterdam. "We hebben natuurlijk een aantal incidenten gehad, die niet tot instorten hebben geleid, maar waardoor wel duidelijk werd dat we meer moeten inspecteren." En dat gebeurt inmiddels ook, weet hij.

"Er staat niks op instorten en dat laten we uiteraard ook niet gebeuren", benadrukt Schouwstra van Rijkswaterstaat. "We houden de bruggen goed in de gaten door ze met regelmaat ook te inspecteren. En als het nodig is, nemen we tijdelijke maatregelen." Dat de komende jaren veel onderhoud nodig is, is zeker. Maar dat is niet vanwege instortingsgevaar, zegt ook hoogleraar Hertogh. "Er is geen reden tot paniek."