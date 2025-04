Sneller hulp voor mensen met zware psychische problemen: staatssecretaris wil wachtlijsten in ggz nu echt aanpakken

Er stonden nog nooit zoveel mensen op de wachtlijst voor ggz hulp als nu, soms met ernstige gevolgen. Lukt het deze staatssecretaris Vincent Karremans wél om verandering te brengen? "Iedereen ziet nu hoe mensen vastlopen, het moet wel anders."

Verschillende staatssecretarissen voor hem probeerden het al en nu is Vincent Karremans aan zet. Deze week presenteerde hij een actieprogramma voor de ggz. Belangrijkste doel: zorgen dat mensen met de zwaarste problemen snel hulp kunnen krijgen en dat mensen met lichtere klachten op andere plekken worden geholpen, bijvoorbeeld bij zogenaamde Steunpunten Zelfregie en Herstel.

Meer dan 278 steunpunten

"We zien dat veel mensen met zware problemen lang moeten wachten en die wil je juist snel helpen. En we zien dat heel veel lichte problematiek ook in de ggz wordt behandeld terwijl dat ook zou kunnen in lotgenotengroepen, of in steunpunten zelfregie waar ervaringsdeskundigen werken", aldus Karremans.

Er zijn op dit moment 278 steunpunten in Nederland, maar dat moeten er meer worden zodat mensen in het hele land kunnen binnenlopen, met of zonder verwijzing van de huisarts. De bedoeling is dat ze daar dan onder begeleiding van ervaringsdeskundigen trainingen volgen.

Een houvast

De 25-jarige Maiwenn Jezequel werkt als begeleider in zo'n steunpunt in Utrecht. Ze geeft onder meer trainingen over acceptatie; hoe ga je om met verlies of met tegenslag?

De mensen die op deze trainingen afkomen hebben verschillende klachten - van lichte klachten tot mensen met een burnout. Sommigen zijn zelfs jarenlang behandeld in de ggz en gebruiken dit als een manier om niet terug te vallen. Ook zijn er groepen voor ouders van kinderen met ADHD of mannen van 50-plus met een migratie-achtergrond.

Ervaringsdeskundigen

Maiwenn is ervan overtuigd dat de steunpunten veel kunnen bieden. "Ik denk dat mensen die zelf dingen mee hebben gemaakt of ontwrichtende gebeurtenissen, dat die een groter empathisch vermogen hebben."

"Zij weten wat het is om te moeten struggelen en in hele diepe dalen te zitten en daar weer uit te moeten komen", vertelt de begeleider.

Enorme wachtlijsten

In Nederland krijgt 10 procent van de bevolking - als je de mensen die bij de Praktijk Ondersteuner van de Huisarts (POH) gezien worden erbij optelt - een vorm van professionele ggz hulp. Toch zijn er enorme wachtlijsten waar vooral mensen met zwaardere problemen de dupe van zijn.

Ook Karremans ziet dit: "Ik ken het uit mijn eigen omgeving en ik denk dat veel mensen het in hun eigen omgeving zien; mensen die eraan onderdoor gaan. En dat leidt er soms ook toe dat mensen de hele tragische keuze maken om uit het leven te stappen."

'Het is heel schrijnend'

"Het is natuurlijk altijd lastig om te zeggen welk aandeel de wachtlijst heeft en welk aandeel de mentale problemen hebben", gaat de staatssecretaris verder.

"Maar het is heel schrijnend. Dus de urgentie waarmee de wachtlijsten moeten worden aangepakt is heel hoog."

Belofte niet nagekomen

Zijn voorganger Blokhuis kreeg in 2020 dagenlang te maken met sit-inns op het ministerie door mensen die geen ggz hulp konden krijgen. Charlotte Bouwman was het gezicht van die demonstraties.

Blokhuis beloofde haar de ggz-instellingen te verplichten zorg te geven en dat het goed zou komen voor mensen met ernstige problemen. Maar daar kwam niets van terecht.

Urgentie

Volgens Karremans is de situatie vandaag de dag anders. "Het is nog veel slechter geworden sinds de tijd van Blokhuis. Alle partijen die destijds niet of moeizaam tot afspraken maken, zien nu in dat ze wel moeten." Hij doelt op onder meer verzekeraars, de patiëntenvereniging en ggz Nederland.

De staatssecretaris denkt voor de zomer tot afspraken te komen over het uit de marktwerking halen van de zorg voor de meest ernstige patiënten. Daarmee wordt het voor instellingen aantrekkelijker de zorg te bieden en niet alleen maar mensen met lichte klachten te helpen.

Geen verwijzing nodig

Daarnaast zet Karremans ook in op zorg die in plaats van ggz kan komen, zoals schuldhulpverlening als de mentale problemen daarmee samenhangen. En dus ook de laagdrempelige steunpunten waar mensen zonder verwijzing naartoe kunnen.

"Wij zijn groot voorstander van deze steunpunten want we weten uit onze achterban hoeveel baat zij hierbij ervaart" zegt belangenvereniging MIND hier in eerste instantie over.

Sceptisch

Maar de vereniging is ergens ook sceptisch. "De staatssecretaris koppelt hier echter geen concrete actie aan zoals het vastleggen van structurele financiering in plaats van eenmalige en kortdurende subsidies."

"Met het oog op de gemeentelijke financiële problemen, vrezen wij dat landelijke dekking niet behaald wordt en zien we dat het voortbestaan van de bestaande initiatieven voortdurend in gevaar is."