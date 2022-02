"In de lucht heb je circa 20 procent minder smaak dan op de grond." Het zijn de woorden van de directeur die friet gaat leveren aan boord van de toestellen van Transavia. Het klopt, zeggen deskundigen: we proeven dingen anders in het vliegtuig.

Volgens smaakexpert en hotelmanager Peter Klosse heeft het smaakverschil aan boord te maken met de luchtvochtigheid. "Door de geconcentreerde lucht in de cabine is de smaakwaarneming vaak anders dan op de grond."

Ook geluid heeft invloed

Daarnaast heeft het geluid van de vliegtuigmotoren invloed op de beleving van het voedsel, legt Klosse uit. "Is een plek dat je vervelend vindt, met veel lawaai, nu echt de ideale plek om rustig te eten? Nee. Dus natuurlijk beïnvloed het geluid ook de smaak."

Chef-kok Ron Blaauw heeft een tijd geleden gekookt voor de Businessclass afdeling van KLM. "Voor de maaltijden aan boord probeer je wat kruidiger te koken, je wil dat mensen nog wel een smaakprikkel krijgen. Toen ik hiermee bezig was bepaalden de Amerikanen het meest. Vaak kwam je uit op kalf- en rundvlees. Maar je bent absoluut anders met de kruiden bezig dan op de grond."

Tomatensap smaakt beter in de lucht

Ad Visbeen, food specialist van KLM, legt uit dat er bij de samenstelling van de maaltijden voor in de lucht vaak gebruik wordt gemaakt van het umami-kruid. "Als mens heb je verschillende smaken in je mond: zoet, zout, zuur, pittig, bitter en de kenmerkende umami-smaak", vertelt hij.

"Een goed voorbeeld van deze smaak is tomatensap. Als de tomaat in de lucht is, heeft het een andere smaak. We zien dan ook dat het aan boord van onze toestellen veel meer wordt gedronken dan op de grond."

Wijn smaakt hetzelfde

Concluderend klopt het dus dat voedsel aan boord daadwerkelijk anders smaakt. En daarom wordt het dus ook anders bereid dan op de grond. Chef-kok Julius Jaspers valt overigens op dat de wijnen aan boord van een vliegtuig wél hetzelfde smaken dan op de grond.

Volgens de food specialist van KLM, Ad Visbeen, komt dat door de selectie van de wijnen aan boord. "Ik weet dat ons wijnpanel daar serieus mee bezig is. Ze kijken dan naar de hoog op smaak staande wijnen. Een chardonnay met een mooie houtsmaak die komt aan boord nog tot zijn recht."