'Onruststokers' beter kunnen aanpakken, dat is wat de Algemene Schoorsteenvegers Patroon Bond wil. Vandaag vragen ze in een brandbrief aan de Tweede Kamer voor meer bevoegdheden om verkeerde houtstook tegen te gaan.

Duitsland als voorbeeld

De Algemene Schoorsteenvegers Patroon Bond (ASPB) denkt aan boetes of zelfs een stookverbod voor ernstige gevallen, zoals in Duitsland. "Daar kunnen schoorsteenvegers bewoners verplichten om aanpassingen te doen", vertelt Van Dam.

Pas wanneer een kachel voldoet aan de regels, krijgt de bewoner opnieuw toestemming om te stoken, voegt hij eraan toe. "In Nederland kan in principe iedereen een kachel installeren en gebruiken zonder enige controle. Je kunt zelfs een oud olievat ombouwen tot kachel en niemand die daar iets van zegt. Wie gaat dat controleren?"

Meldpunt voor onruststokers

Nu vindt Van Dam niet dat het Duitse model een-op-een moet worden overgenomen. "Duitsers zitten toch wel wat anders in elkaar dan Nederlanders. Duitsers zijn gezagsgetrouwer, maar Nederlanders laten zich niet zomaar iets vertellen."

De schoorsteenveger wil daarom geen strenge handhaver worden, maar een rol spelen in de signalering. "Als wij constateren dat iemand herhaaldelijk verkeerd stookt, moet dit gemeld kunnen worden bij een overheidsinstantie die dan verdere stappen onderneemt." Van Dam en zijn collega's pleiten daarom voor een meldpunt. "Anders blijven we tegen dezelfde problemen aanlopen: luchtvervuiling, overlast en brandgevaar."

Allemaal stoken op z'n Zwitsers

Met deze maatregelen hoopt Van Dam een totaalverbod op houtstook in de toekomst te voorkomen. In Utrecht wordt zo'n totaalverbod overwogen, maar dat vindt hij een te rigoreuze maatregel. In plaats van praten over een algeheel verbod, wil Van Dam liever aan de slag met betere voorlichting voor het stoken van hout.

"Veel mensen weten helemaal niet dat hout een vochtigheidsgraad lager dan 20 procent moet hebben. Iets wat je heel eenvoudig kan meten met een hydrometer. En weinig mensen kennen de Zwitserse aansteekmethode waarbij het hout van boven naar beneden opbrandt in plaats van andersom. Dat is veel schoner en efficiënter dan de traditionele methode. Maar dat is in Nederland nog lang niet algemeen bekend."

Problematisch stookgedrag

Meteoroloog Bert Heusinkveld vindt de oproep van de schoorsteenvegers een stap in de goede richting. "Nederland heeft zich gecommitteerd aan strengere EU-normen voor luchtkwaliteit in 2030. Maar als we zo doorgaan, halen we die niet."

Het stookgedrag in Nederland is ronduit problematisch, stelt de onderzoeker luchtkwaliteit aan de Wageningen University & Research (WUR). "En de situatie wordt alleen maar erger door ongereguleerde verbrandingsmethoden, zoals vuurkorven en houtgestookte hottubs. Mensen hebben weinig kennis over hoe ze schoner kunnen stoken, en zelfs als ze die kennis wel hebben, wordt die lang niet altijd toegepast."

Hoge gezondheidsrisico's

Meer voorlichting en betere controle zijn volgens Heusinkveld dus hard nodig. Hij spreekt over immense gezondheidsrisico's door de langdurige blootstelling aan fijnstof. Dit leidt volgens de onderzoeker tot longkanker, ademhalingsproblemen en vroegtijdige sterfte.

"De uitstoot van fijnstof door houtverbranding is bijna drie keer hoger dan die van al het wegverkeer. Dat komt omdat we wél streng reguleren hoeveel auto's mogen uitstoten, maar de houtstook grotendeels ongemoeid hebben gelaten. Het is hoog tijd om die nu eindelijk eens serieus te nemen."

Staatssecretaris ziet niets in meldpunt

De staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat Chris Jansen laat in een reactie weten dat hij vindt dat de voorgestelde maatregelen te ver ingrijpen op de privacy van mensen. "Het initiatief van de Algemene Schoorsteenvegers Patroon Bond reikt tot in de woonkamer van mensen met strafmaatregelen erbij. Dat ga ik niet doen. Ik investeer liever in het verbeteren van de Stookwijzer en in landelijke campagnes om mensen bewuster te maken van de schadelijke gezondheidseffecten van houtstook."

Bovendien is overlast door houtstook volgens de staatssecretaris een lokaal probleem dat ook om lokale oplossingen vraagt. "Een oplossing die voor een grote stad werkt, is mogelijk niet geschikt voor een landelijke gemeente of voor het landelijk gebied. De Rijksoverheid ondersteunt daarom de gemeenten in dit dossier, om lokaal de afweging te maken welke maatregelen te treffen."