De levensgevaarlijke choking challenge blijft populair op social media. In 2017 overleed de 16-jarige Tim, nadat hij eraan meedeed. Zijn oude school waarschuwt voor de gevaren en wil dat de overheid ingrijpt. "Je hebt experts nodig."

Jezelf wurgen tot je bijna bewusteloos bent. Zo snel mogelijk een hap kaneel wegwerken. Wastabletten eten. Dit soort challenges zijn nog altijd hartstikke populair op social media. En dat is niet zonder gevaar.

Meer aandacht op scholen

Daar weet oud-rector Eric van 't Zelfde alles van. Hij hoorde het nieuws over het overlijden van zijn leerling Tim op een zondagochtend van een collega, herinnert hij zich. "We hadden de afspraak dat het weekend altijd privé was. Toen er toch contact werd gezocht, wist ik dat er iets serieus aan de hand was."

In eerste instantie werd gedacht dat Tim was overleden door zelfdoding, maar al snel bleek dat er iets anders aan de hand was: de choking challenge was hem fataal geworden.

'Hij nam geen risico's'

"Ik was verbijsterd", vertelt oud-zorgcoördinator van de school Marian Aaftink. "Tim was in mijn ogen een jongen die geen risico's nam. Ik had totaal niet verwacht dat dit iets was waar hij en andere kinderen mee bezig waren."

"Je had niet alleen te maken met een overleden leerling, maar ook met de manier waarop het gebeurde. Ik wist niet wat ik ermee moest", blikt ze terug.

Onvoldoende op de hoogte

Volgens de oud-zorgcoördinator waren ze onvoldoende op de hoogte van dit soort challenges. Het bestaande rouwprotocol was daardoor ontoereikend, volgens haar. "Je krijgt allerlei vragen. Van collega's, ouders en leerlingen. Je moet aan de bak."

Van 't Zelfde: "Het riep bij ons de vraag op of we dit niet beter hadden kunnen zien aankomen. Je gaat vanuit wanhoop googlen, maar de juiste kennis heb je eigenlijk niet. Docenten zijn ouder dan leerlingen en kunnen vanuit hun wijsheid lesgeven, maar ik denk dat we altijd zullen achterlopen op wat er online gebeurt."

Twijfel

"Je kunt geen misser maken op zo'n moment", zegt Van 't Zelfde. Bureau Jeugd en Media en de politie kwamen naar de school om advies te geven. Er werden voorlichtingsavonden georganiseerd.

"Het verhaal gaat snel rond", vertelt Aaftink. "Je twijfelt dan heel erg over wat je wel en niet vertelt. Toen zijn we geholpen door experts die gastlessen gaven, ook aan de leerlingen."

'Spanningsveld'

Toch was het advies destijds om er niet al te veel over door te praten. Het zou jongeren op ideeën brengen. "Dat is het spanningsveld", vertelt Van 't Zelfde. Uiteindelijk besloot de school toch veel aandacht te besteden aan de gevaren van online challenges.

"Omdat het tot Tims dood zo verborgen voor ons was gebleven, vond ik dat het goed bespreekbaar moest worden gemaakt." Er werd op de school nagedacht over een aanpak voor de lange termijn, vertelt Aaftink. Toch hielden ze het gevoel dat ze achter de feiten aanliepen. "Je loopt als volwassene altijd achter."

'Te veel scholen lopen achter'

Afgelopen januari overleed er opnieuw een middelbare scholier na deelname aan de choking challenge, op een school in Nieuwegein deze keer. Het bracht verdrietige herinneringen boven bij Van 't Zelfde en zijn oud-collega's.

"Er gaat een oude wond open. Je weet wat voor een impact dat heeft op een school", vertelt Van 't Zelfde. "Dan ben ik meteen terug in 2017", vult Aaftink aan. "Het verbaast me dat het nog steeds gebeurt, dat mensen niet weten hoe gevaarlijk het is." Het zorgt bij de oud-rector voor een behoefte aan beleid. "Te veel scholen lopen achter. We moeten ons afvragen: wat hoort bij een school en wat niet?"

Meer regie vanuit de overheid

Van 't Zelfde pleit daarom voor meer overheidsinterventie. "Er moet regie op komen. Zet bij het minsterie een aantal jonge, digitaal vaardige mensen neer, die om de zoveel tijd een bericht vanuit de overheid versturen: 'Goh, we zien dat deze challenge actueel is.'" Volgens hem zijn de scholen zelf hier niet genoeg toe in staat.

"Scholen doen hun best. Maar het zal altijd zo zijn: pubers blijven pubers. Het is een gebied dat lastig in kaart te brengen is, daarom pleit ik voor meer overheidssteun. Voed ons met meer informatie zodat we dit op ons netvlies hebben."

Experts nodig

Aaftink is het met de oud-rector eens. "Je kan niet van elke docent verwachten dat die op de hoogte blijft van alles wat er online in de levens van kinderen gebeurt. Je hebt experts nodig."

Toch vreest ze dat het niet compleet te voorkomen is. "Je kunt je best doen om zoveel mogelijk mee te geven dat dingen gevaarlijk zijn, en dus kritisch zijn. Maar alles voorkomen is denk ik niet mogelijk. De randjes opzoeken hoort bij de leeftijd. Ik denk dat als ze het niet doen met een online challenge, het ergens anders alsnog gebeurt." Het hoort bij het volwassen worden, vertelt ze. "Het gaat honderd keer goed, en één keer niet."