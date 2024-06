Met 80 jaar wordt hij het oudste Tweede Kamerlid ooit: Nico Uppelschoten van de PVV. Straks moet hij 3 dagen in de week in Den Haag zijn, en krijgt zijn vrouw 24-uurs begeleiding, waarschijnlijk van een zorgmedewerker uit het buitenland.

Hij stond als 39ste op de lijst, een 'veilige plek', maar door de grote winst bij de verkiezingen komt Uppelschoten in de Tweede Kamer terecht. "Ik had er niet op gerekend dat we zoveel zouden winnen."

Niet verwacht

De PVV'er had er vrede mee dat hij niet hoog op de lijst stond, vertelt hij. "Ik ben ook mantelzorger voor mijn vrouw, dus ik dacht: ach, het is mooi. Ik ben in Drenthe wel wat bekend en als ik een beetje mee kan helpen zodat meer mensen op de PVV-lijst stemmen, dan doe ik dat met alle plezier."

Maar tegen zijn verwachtingen in komt de tachtiger dus uiteindelijk wel in de Kamer. En dat heeft ook invloed op zijn thuissituatie. Als Kamerlid moet hij namelijk 3 dagen in de week in Den Haag zijn.

Thuiszorg voor zijn vrouw

"Toen heb ik zitten denken: wat moet ik dan doen om hier thuis de zaak goed te regelen?", vertelt hij. "Mijn vrouw is aan het dementeren, dus ze moet 's avonds in bed gestopt worden en ze moet 's ochtends uit bed gehaald worden en worden aangekleed. En voor het eten moet gezorgd worden voor haar, dat kan ze zelf ook niet meer."

De oplossing: 24-uurs begeleiding. "Iemand komt hier in huis wonen. Via een bureau dat verpleegsters werft uit het buitenland: uit Portugal, uit Polen, uit Tsjechië, Slowakije of Hongarije."

'Gekke situatie'

Een arbeidsmigrant dus, iets waar de PVV als partij een duidelijke mening over heeft en uitspraken over doet. Zoals in 2014 toen de 'meer of minder Marokkanen'-uitspraak werd gedaan. Maar Uppelschoten wil "niet al die dingen oprakelen", laat hij weten. "Zeker nu Geert ook gezegd heeft dat we een aantal dingen moeten parkeren."

Een gekke situatie noemt de PVV'er het wel. "Ik wil een 24-uurs begeleiding hebben en ik schakel een bureau in dat dat officieel gaat regelen en de kans is groot dat het arbeidsmigranten zijn."

'Blij dat ze beschikbaar zijn'

Toch geeft het splinternieuwe Kamerlid aan dat hij het fijn vindt dat de zorg voor zijn vrouw wordt opgevangen. "Ik ben blij dat die mensen beschikbaar zijn in de zorg om de zorgproblemen in Nederland op te lossen", vertelt hij.

Al heeft de tachtiger dus wel een duidelijke mening over de invloed van migranten die in Nederland werk komen zoeken. "Ik zie het gewoon gebeuren dat de samenstelling van de bevolking verandert en zeker in het westen in de grote steden. Je ziet dat er zoveel andere nationaliteiten zijn gekomen en dat zal ook consequenties krijgen voor onszelf."

Veranderende bevolkingssamenstelling

Hij vergelijkt het met Amerika. "Waar al die mensen via de Mexicaanse grenzen Amerika proberen binnen te komen. En de bevolkingssamenstelling in Amerika verandert ook, de tweede taal is Spaans geworden. Dat betekent ook iets voor een land."

De tachtiger denkt dat ook in Nederland de komst van migranten veel invloed heeft. "Ik zie dat gewoon de ontwikkeling is dat mensen werk zoeken of een beter leven zoeken en daar nemen ze hele grote risico's voor om naar Nederland te komen en hier dingen voor elkaar te krijgen. De consequenties zijn dat je een hele andere samenleving krijgt met hele andere waarden en normen wat je wel en niet hoort te doen."

'Blijf in de maatschappij staan'

Welke portefeuille hij krijgt, weet Uppelschoten nog niet, maar hij vindt het een eer dat hij voor de partij de Kamer in mag.

En hij zou het ook voor andere mensen van zijn leeftijd aanraden. "Trek je niet terug. Blijf gewoon in de maatschappij staan, doe mee en wind je op en maak je zorgen over moeilijke keuzes", sluit hij af.