Een psychische aandoening is lastig te zien aan de buitenkant. Toch is ruim een vierde van de Nederlanders in aanraking gekomen met een psychische aandoening, doordat ze het zelf hebben (gehad) of iemand uit hun omgeving. Denk aan een paniekstoornis, een depressie of een fobie. Nog steeds rust daar een groot taboe op en durven mensen er meestal niet voor uit te komen. Onbekend maakt onbemind vindt psychiater Menno Oosterhoff uit het Groningse Thesinge. Zelf kampt Oosterhoff al jaren met een dwangstoornis en besloot na lang twijfelen er toch mee naar buiten te komen. Hij schreef er zelfs een boek over: Vals Alarm.

In het boek beschrijft de psychiater wat er omgaat in mensen met een dwangstoornis en wat voor impact dat heeft op de omgeving. Oosterhoff put daarbij niet alleen uit zijn kennis als psychiater, maar ook uit zijn eigen ervaringen als dwangpatiënt. Onlangs ontving hij voor die openheid de eerste MIND Antonie Kamerling Award. Met deze publieksprijs vraagt de organisatie MIND aandacht voor het “(levens!)belang om jezelf te durven en kunnen uiten bij psychische problemen.”



Openheid

MIND is een initiatief van het Fonds Psychische Gezondheid/Korrelatie en het Landelijk Platform Psychische Gezondheid. Bedoeld om meer kennis en inzicht te krijgen in het ontstaan, voorkomen en behandelen van psychische problemen. MIND vertegenwoordigt meer dan een miljoen Nederlanders die jaarlijks een beroep doen op de geestelijke gezondheidszorg. Directeur Marjan ter Avest: “Wij zien dat steeds meer mensen open zijn over hun mentale gezondheid en dat vinden wij een goede ontwikkeling. Heb je problemen: praat erover met iemand die je vertrouwt en zoek hulp.”

Psychiater Oosterhoff is vereerd met de prijs en vindt het een goede zaak dat MIND, in samenspraak met Isa Hoes en de familie van Antonie Kamerling, de Award in het leven heeft geroepen. “Het taboe kan alleen maar worden doorbroken als er een gezicht aan wordt gekoppeld. Het is geen must, maar het verpersoonlijken van een aandoening helpt om het bekender te maken.”



Leven voor beginners

De 21-jarige Youri Moggre kan er over mee praten. Hij kampt zelf ook al zeven jaar met een ernstige dwangstoornis. Jarenlang was hij tot niets in staat en zat hij hele dagen op een stoel voor zich uit te kijken. Dankzij hulp van onder andere psychiater Menno Oosterhoff is hij opgebloeid en probeert hij de draad weer op te pakken.

“Leven voor beginners zeg ik weleens”, zegt Youri die inmiddels als vrijwilliger op een basisschool werkt. Hij vindt het belangrijk dat mensen open zijn over hun ziekte. “Ik wist zelf heel lang niet dat ik een dwangstoornis had. Dat er überhaupt een naam voor bestaat. Door zelf open te zijn, wil ik voorkomen dat anderen er zo lang mee rond blijven lopen. Zij weten misschien ook niet wat er met hen aan de hand is en durven daar niet mee naar buiten te komen.”