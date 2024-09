Het Openbaar Ministerie hield afgelopen week drie verdachten aan in verschillende zedenzaken met kinderen. Twee van de verdachten waren jonger dan 27 jaar. Experts zien dat daders van kindermisbruik steeds jonger worden.

Het klopt dat verdachten steeds jonger worden, zeggen experts Conny Rijken van het Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen en Madeleine van der Bruggen, van Stop it Now en Meldpunt Kinderporno. Zij deden samen onderzoek naar jonge daders van (online) seksueel kindermisbruik.

Verdachten steeds jonger

"We hebben vorig jaar geconstateerd dat 38 procent van de verdachten die in beeld waren bij de politie jonger is dan 21 jaar. En onder die verdachten zitten ook hele jonge verdachten. Vaak gaat het over seksueel misbruik tussen leeftijdsgenoten in die gevallen", vertelt Rijken.

"We zien ook een toename in de ernst van het seksueel misbruik en in het aantal zeer jonge daders", gaat ze verder. Volgens Van der Bruggen gaat het om jonge jongens die verstrikt zijn geraakt in het kijken van pornografie en daardoor steeds vaker de grens opzoeken.

Extremer beeldmateriaal

De helft van deze groep kampt volgens haar met psychische klachten.

"Ze hebben steeds gewelddadiger en extremer beeldmateriaal nodig om bevredigd te worden en escaleren daarbij naar het kijken van seksueel misbruik van kinderen", vult Rijken aan.

Luisterend oor voor daders

Organisatie Stop it Now zet zich in om seksueel kindermisbruik te voorkomen. Via een anonieme telefonische hulplijn en een chat, bieden ze ondersteuning aan mensen die zich zorgen maken over seksuele gevoelens en gedrag richting minderjarigen. Maar ook aan mensen die zorgen hebben over naasten of partners.

In beide gevallen is het volgens Van der Bruggen belangrijk een luisterend oor te bieden. "Het gaat vaak om mensen die dit nog nooit eerder hebben verteld", legt ze uit. "Daarom is het belangrijk dat ze de ruimte krijgen om hun verhaal te doen." Op basis van de gesprekken kan de organisatie doorverwijzen naar de politie, of andere hulporganisaties.

Vaak jonger dan 26

"Wat wij in de praktijk zien, is dat ongeveer de helft van de mensen die ons belt onder de 26 jaar is." De 'oude vieze man' is een verouderd beeld, stelt Van der Bruggen.

"Die bestaat natuurlijk ook. Maar wat mij opvalt, is dat de groep juist ontzettend divers is. Het gaat om alle lagen van de samenleving."