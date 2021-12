Gemeenten mogen binnenkort voorrang verlenen aan eigen inwoners wanneer zij een nieuwbouwwoning tot 355.000 euro willen kopen. Demissionair minister Kajsa Ollongren wil met deze maatregel starters beschermen, maar er is kritiek.

Een van de gemeenten die deze maatregel wil invoeren is de gemeente Ede. Makelaar Dirk Prins uit Ede heeft zo zijn bedenkingen bij deze maatregel. "Waar je de ene starter wil beschermen, breng je een ander weer in de problemen, wat ga je dan voor die groep doen?" Doelend op het feit dat je voor hetzelfde bedrag in een gemeente in de randstad veel minder vierkante meters hebt dan daar buiten.

Onhaalbaar

Daarnaast schetst de makelaar het beeld van de starter in Ede die veel minder hypotheek krijgt dan 355.000 euro. "Als starter heb je hier rond de 250.000 en 300.000 euro te besteden." Je moet dus al met zijn twee een huis kopen, en dan ook nog in de gemeente waar je op dat moment woonachtig bent. Het gevolg: veel starters in Ede wijken juist uit naar andere goedkopere gemeenten. "Richting de Betuwe, waar het wel iets goedkoper is."

Daarnaast blijkt ook dat het aanbod van deze nieuwbouwwoningen zeer beperkt is. Peter Boelhouwer, hoogleraar woningmarkt aan de TU Delft vertelt dat de gemiddelde prijs van een nieuwbouwwoning op dit moment 393.000 euro is en dat er slechts 30 procent goedkoper is dan het gemiddelde. Er is dus nog weer minder dan 30 procent goedkoper dan 355.000 euro.

Woonprotest

Het was dan ook zeker niet zo dat Mirthe Biemans vanmorgen juichend wakker werd toen ze van de plannen van de demissionair minister hoorde. Biemans werkt als volkshuisvester en is een van de initiatiefnemers van het Woonprotest in de stad Utrecht.

"Het gaat om zo weinig woningen waarbij deze regel geldt. Een paar duizend. En dit verschuift het probleem. Er zijn ook mensen die juist naar een andere gemeente verhuizen. Maar voor sommigen wordt het een klein beetje beter."

'Zet geen zoden aan de dijk'

"Hoewel een starter vaak niet 355.000 euro kan lenen", zegt Biemans. "Dit is eigenlijk nog niet eens een druppel op een gloeiende plaat. Ik denk ook dat het kabinet zich met heel andere dingen moet bezighouden om mensen makkelijker aan een woning te helpen. Dit zet geen zoden aan de dijk. Het effect is minimaal."

Eerder vandaag kwam Frank Kalshoven, directeur van De Argumentenfabriek, in zijn column in de Volkskrant tot eenzelfde conclusie: "Eigen inwoners eerst is pleisters plakken op een woningmarkt die een levensreddende operatie behoeft", luidt de kop van zijn column.

Doorstroom is er niet meer

Ondertussen ziet makelaar Prins ook nog wel een oplossing om de doorstroming op de woningmarkt te bevorderen. Maar dat is er niet een die van vandaag op morgen gerealiseerd is.

"Met name bij senioren zit een oplossing. Die willen wel verder, zitten nu in een groot huis, willen naar kleiner, maar kunnen het niet. De kleinere seniorenwoning, met de mogelijkheid om beneden te slapen. Die huizen zijn nauwelijks te vinden." Kortom: tijd voor meer seniorenwoningen om doorstroom te bevorderen, vindt hij.

Wat kabinet wel moet doen

Biemans heeft wel wat suggesties voor het kabinet: "Nogmaals, ik heb best begrip voor deze maatregel, maar we moeten wel oppassen met dit als oplossing te presenteren. Ik was blijer geweest met een voorstel waardoor er meer betaalbare woningen komen. Dit komt er niet eens bij in de buurt. Wat je nodig hebt is dat de regering structurele hervormingen doorvoert."

"Je kunt de huurprijzen aan banden leggen, je kunt de voordelen voor beleggers stoppen. Je kunt ervoor zorgen dat er meer betaalbaar wordt gebouwd. Die maatregelen zetten meer zoden aan de dijk. Ik heb best begrip voor deze maatregel, maar je bent er niet met dit alleen. En je bent er ook niet met maar één oplossing. We hopen heel erg dat het nieuwe kabinet dingen gaat doen. Maar tot die tijd gaan nog even door met woonprotesten."