Niet alleen boeren en bouwers zitten in onzekerheid door de stikstofcrisis. Ook ondernemers in de Rotterdamse haven zitten klem. "We krijgen geen nieuwe vergunningen voor bouwprojecten. Buitenlandse bedrijven durven hierdoor niet meer te investeren."

Paul van Gelder is CEO van HES International, een groot bedrijf voor op- en overslag van goederen in de Rotterdamse haven. We spreken hem op de plek waar nieuwe opslagtanks voor biodiesel moeten verschijnen. Maar daar zit precies het probleem. "We hadden de vergunning rond en zijn begonnen met de bouw. De fundering is gelegd. Maar door verscherpte wetgeving is de bouw in 2019 stilgelegd. En nu ligt het project dus al 6 jaar stil. Dat is heel wrang om te constateren."

Verduurzaming vertraagd

Alleen al bij dit project van HES gaat het om tientallen miljoenen euro's aan investeringen die uitgesteld moeten worden. Financieel een tegenvaller, maar het stokt ook de verduurzaming in de haven.

"De vraag naar biodiesel stijgt en wij willen daar graag aan bijdragen door het verduurzamen van de energiemix", vertelt Van Gelder. "Dat loopt nu vertraging op. En niet alleen bij ons, op veel meer plekken in de haven zien we dit gebeuren."

Industrie zelf niet grootste uitstoter

De industrie in de haven zit klem door de stikstofregels, maar is zelf niet de grootste uitstoter. Het gerechtshof in Den Haag deed laatst uitspraak in een stikstofzaak die door Greanpeace was aangespannen.

De rechtbank stelde toen vast: "In 2022 was twee derde van de stikstof die op Natura 2000-gebieden terechtkwam afkomstig van Nederlandse bronnen." Er is toen uiteengezet hoeveel stikstof van welke sector afkomstig was.

Bron: EenVandaag Hoeveel stikstof kwam er door elke sector in Natura 2000-gebieden terecht?

250 projecten onzeker

Gevraagd naar een oplossing zegt Van Gelder: "Het is niet aan mij om de oplossing nu te verzinnen. Ik denk dat er voldoende capaciteit is in Den Haag, maar ook bij kennisinstituten zoals in Wageningen, om gepaste oplossingen te verzinnen, om de stikstofdepositie aan de kant van de landbouw te verminderen en ruimte te geven voor initiatieven zoals hier in de haven van Rotterdam." Hij gaat verder: "Wij zijn in afwachting van nieuw beleid in Den Haag, met daarin hopelijk duidelijke keuzes."

Van Gelder is niet de enige bestuurder die ziet dat zijn bedrijf klemzit door de stikstofcrisis. "Het gaat in totaal om wel 250 projecten die vanwege de stikstofregels ter discussie staan", zegt Victor van der Chijs. Hij is voorzitter van Deltalinqs, de ondernemersvereniging in de Rotterdamse haven en zegt dat er voor miljarden euro's aan projecten in de Rotterdamse haven onzeker zijn. Bij de bouw van nieuwe fabrieken of nieuwe terminals wordt stikstof uitgestoten en daardoor krijgen bedrijven geen vergunning om te bouwen.

'Bedrijven durven niet meer'

En volgens Van der Chijs ontstaat daardoor een groot probleem. "Door deze onzekerheid durven bedrijven niet meer te investeren", legt hij uit.

Hij vervolgt: "Er zitten hier heel veel internationale bedrijven die kijken en die zien dat er vergunningen die al waren gegeven ter discussie worden gesteld. En die zien dat nieuwe vergunningen niet worden afgegeven. Ja, dat kan natuurlijk niet. Die bedrijven vragen zich ook af: waar zijn wij hier in Nederland mee bezig?"

Reactie minister Wiersma

De minister van Landbouw, Femke Wiersma erkent dat het absurd is dat het stikstofprobleem nu al zo lang bedrijven belemmert. Daarom is er is onder leiding van premier Schoof een speciale commissie met verschillende ministers opgericht een doorbraak in het stikstofdossier te forceren.

Wiersma: "Er wordt door deze commissie hard aan gewerkt om korte metten met dit probleem te maken. We zijn van plan om er dit jaar voor te zorgen dat de vergunningsverlening weer op gang komt."