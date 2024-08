Paniekaanvallen, tollende ogen, trillen en zelfs epileptische aanvallen. Bij de start van de introductieperiodes waarschuwen Groningse studenten elkaar voor het gebruik van de drug 3-MMC. Bij Trimbos maken ze zich er al een tijdje zorgen over.

De bekende Groningse nieuwssite Sikkom ontving veel berichten over mensen die onwel waren geworden na het gebruik van de verboden drug 3-MMC. En ook bij het kennisinstituut Trimbos lazen ze de berichten die circuleren in studentengemeenschappen in Groningen en Utrecht.

Recordaantal meldingen

'Poes' of 'miauw' wordt de drug 3-MMC ook wel genoemd. Sinds 2021 is het verboden om te gebruiken en te produceren. Na het verbod zakte het aantal meldingen over vergiftigingen met het middel bij het Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum (NVIC), maar het jaar erna kwam een recordaantal binnen.

Het gebruik van de psychoactieve stof is de afgelopen jaren gestegen. "En ook de incidenten die plaatsvinden bij mensen die onder invloed zijn van 3-MMC", vertelt teamcoördinator drugspreventie bij het Trimbos-instituut Martha de Jonge. Het is een middel waar de organisatie zich al een tijdje zorgen over maakt. "Het maakt voor ons niet te veel uit of het gaat om 3-MMC, 2-MMC, 4-MMC, 3-CMC."

Ernstige klachten

Mensen die na gebruik op de eerste hulp terechtkomen, hebben of te maken met oververhitting, of met een insult van de hersenen. "Maar ook veel hartklachten, hartkloppingen, pijn op de borst, hartfalen", schetst De Jonge. "Dat zijn allemaal hele ernstige klachten."

Het kan ook leiden tot slapeloosheid. "Echt langere perioden gewoon helemaal niet slapen, meerdere dagen zelfs", vertelt ze. "Depressieve klachten, angstklachten, paranoïde klachten, allemaal dat soort zaken."

Rommelige markt

Uit navraag van EenVandaag blijkt dat er bij de politie in Groningen, de Groningse ziekenhuizen en het NVIC geen meldingen of opnames zijn geweest die verband houden met (vervuilde) 3-MMC.

De kans is klein dat het echt gaat om vervuilde 3-MMC. "Maar om 2-MCC of 4-MCC", zegt De Jonge. In veel gevallen worden onder de naam van 3-MMC andere stoffen verkocht. Middelen die er een beetje van afwijken. Trimbos noemt de 3-MMC markt 'rommelig'.

embed Dit item op uw eigen site plaatsen Onrust over vervuilde drugs bij start eerste studentenintroducties

Niet veilig

Met de start van alle introducties in de studentensteden is het verstandig om te waarschuwen. "Wat we vooral niet willen is dat mensen het idee hebben dat het veilig is, of relatief onschuldig, om 3-MMC te gebruiken." Drugs hoeft niet vervuild te zijn om aan dood te gaan, stelt Trimbos.

Het kan dus 'geen kwaad' dat studenten ook elkaar waarschuwen voor een mogelijk verkeerde afloop. Het is een stimulerend middel. "Het heeft een hele grote impact op het hart- en vaatstelsel en op de temperatuur van het lichaam."

Waarschuwingssysteem

Hoe iets valt heeft niet alleen te maken met de stoffen. "Maar ook met hoe je zelf op dat moment in de wedstrijd zit, dus je eigen gestel, hoe je je voelt, hoe je lichamelijk in orde bent en met de context waarin je gebruikt", licht De Jonge toe. "Al die zaken spelen mee in hoe je een middel ervaart en dat kan betekenen dat je het de ene keer heel anders ervaart dan de andere keer."

Trimbos werkt met de red alert-app, een landelijk waarschuwingssysteem. "Mensen die de app op hun telefoon zetten, krijgen een melding van ons op het moment dat er een echt schadelijke drug op de markt is." Ook is er een drugs-infolijn waar naar toe gebeld kan worden.