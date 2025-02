Niet door te swipen, maar door te rennen: zo hoopt een groeiende groep singles hun grote liefde te vinden. Ze zijn het online daten zat en gooien het nu over een andere boeg. "De apps zijn een soort vleeskeuring geworden", merkt de vrijgezelle Sam.

"Van de zomer zag ik een video op Instagram, daarin werd een grapje gemaakt: 'Forget dating apps, doe mee met de run.'", vertelt de 29-jarige Sam van Damme uit Amsterdam. "En ik dacht: 'Nou, op zich wel gezellig.' Dus ik ben toen een keer op een zaterdag meegegaan om te hardlopen en daarna deed ik het steeds vaker."

'Daar doe ik niet aan mee'

Sam is al een aantal jaar single en de dating apps is ze voorlopig zat. "Het aanbod is het gewoon niet en het voelt toch wel een beetje oppervlakkig", vertelt ze over haar ervaring met online daten op apps als Tinder, Bumble en Hinge.

Ze omschrijft het swipen en liken van een persoon, wat je vaak doet op basis van foto's, als een 'vleeskeuring'. Je leert weinig over iemands persoonlijkheid, zegt ze. "En ik denk niet per se dat het aan mij ligt, dat ik te kieskeurig ben. Ik weet gewoon wat ik wil en wat goed bij me past. Op de apps draait het daarnaast soms ook gewoon om seks. Daar doe ik niet aan mee."

Laagdrempelig daten

Ze kwam erachter dat haar renclub - de Sunday Run Club - ook runs speciaal voor singels organiseert en besloot dat ze dat offline daten weer eens wilde proberen.

Dus ruilde ze de apps in voor een paar hardloopschoenen. Hardlopen vindt ze leuk en het kan helpen bij het, op een laagdrempelige manier, ontmoeten van een nieuwe liefde, was haar gedachte. "Ik ben op dit moment niet echt actief op zoek, maar hiermee wordt het zetten van die stap wel kleiner. Je weet maar nooit."

Rennen en kletsen

Verder hoef je geen 'goede' hardloper te zijn om aan de singles run mee te doen. Het tempo ligt expres lager, zodat mensen met elkaar kunnen kletsen.

"En voordat we beginnen, warmen we op. Dan moet je iemand zoeken met wie je nog niet hebt gepraat en dan kun je samen oefeningen doen, zoals je benen heen en weer swingen. Daarvoor moet je dan even iemand hebben om aan vast te houden."

Grappig en een beetje ongemakkelijk

"Ik weet nog de eerste keer toen ik naar de singles run ging, toen had ik kort daarvoor samen met een vriendin al even met twee jongens gekletst", vertelt Sam. "En toen kwam dus het moment van, pak iemand vast. Beide jongens kwamen op mij af, een beetje ongemakkelijk, maar wel grappig."

Tijdens het rennen had ze gelukkig wel de tijd om met beiden in gesprek te gaan. "We hebben tijdens het joggen met z'n allen gepraat, en ook nog even nadat we klaar waren." Uiteindelijk bleef het bij het uitwisselen van elkaars Instagram, maar dat vindt Sam niet zo erg. "Het was gewoon leuk, omdat het gelijk de eerste keer al was."

Meer single runs

Er zijn meer mensen, die zoals Sam, via het hardlopen op zoek gaan naar de liefde. Toen oprichter Sophie Nordenhed van de Sunday Run Club in november 2024 voor het eerst een singles run organiseerde, kwamen daar meteen zo'n veertig vrijgezelle hardlopers op af. Het smaakte al snel naar meer.

En Sophie is niet de enige die hardloopsessies voor singels organiseert. In de week van Valentijnsdag worden er zelfs door het hele land speciale hardloopsessies georganiseerd voor vrijgezellen. 'For the love of running', 'Run and date' en 'genieten van een romantische run met je crush', lees je in verschillende posts van hardloopgroepen op social media. Een dag voor Valentijnsdag waren ze bijna allemaal uitverkocht, of vol.

Swipe-moe

Offline daten - in combinatie met het uitoefenen van een hobby - lijkt dus helemaal 'in' te zijn. En dat is volgens singlecoach en psycholoog Meinou Lambeck een goed idee. Want ook zij ziet in haar werk dat mensen moe zijn van het swipen en liken.

"Ik weet niet hoe hoog het percentage echt is, maar het klopt inderdaad dat steeds meer mensen tegen de nadelen van online daten aanlopen. En weer behoefte hebben aan contact in het echte leven", zegt ze.

Meer dan een plaatje

"Stel, je ontmoet inderdaad iemand via je hardloopclub, dan heb je al een bepaald beeld gekregen. Je hebt dan een bepaalde klik en gaat met een andere gedachte naar een afspraakje, dan wanneer je alleen een plaatje op het internet hebt gezien."

Als je dat plaatje ziet, creëer je als datingappgebruiker vaak te hoge verwachtingen, volgens Lambeck. "En als die blijken tegen te vallen, willen sommige mensen het vervolgens niet eens meer proberen. Ze stellen dan voor de vorm nog een paar vragen, maar sluiten het dan snel weer af. In het echte leven, als je iemand offline ontmoet, gebeurt dat gewoon minder snel."

'Hey, zullen we een biertje doen of zo?'

Ook Sam merkt dit. "En het is ook gewoon leuk dat het niet meteen 'een drankje doen' is, want dat is superstandaard op de apps", vult ze aan. "Iedereen vraagt daar: 'Zullen we een biertje doen of zo?'"

Ze vindt het fijn dat ze door de hardloopgroep mensen op een andere manier kan leren kennen. "Het is gewoon even wat anders. Je doet ook gelijk een leuke activiteit."

Minder zelfvertrouwen door apps

Singlecoach Lambeck is niet tegen het gebruik van datingapps, maar ziet wel dat het veel nadelen met zich meebrengt. "Hoe meer mensen op die online platforms zitten, hoe meer en vaker ze teleurgesteld raken."

"Ze denken dan dat het (een romantische relatie, red.) niet voor hen weggelegd is. Dat blijkt uit onderzoek en ik zie het ook in de praktijk. Voor veel mensen leidt vaak en langdurig online daten tot pessimistische gedachten over zichzelf en hun kansen. Ze krijgen dan bijvoorbeeld veel met 'ghosting' of ander onveilig gedrag van anderen te maken."

'Wanneer gaat het gebeuren?'

Dat gevoel kent Sam maar al te goed. Af en toe vraagt ook zij zich af of haar grote liefde nog gaat komen. "Ik word dit jaar 30 en voel wel een beetje de tijdsdruk van mijn biologische klok. Die tikt door. En het is niet zozeer dat ik zoiets heb van: 'Ik moet nu per se een relatie', maar dat speelt wel een beetje mee in mijn achterhoofd."

"Ik weet wel dat ik kinderen wil, dus dat maakt het gewoon wat lastiger", legt ze uit. "En ook gewoon meer de vraag van: 'Ik ben al zo lang single, wanneer gaat het een keertje gebeuren?'"