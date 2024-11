Met de trein reisde auteur Anya Niewierra vorig jaar uit Zuid-Limburg af naar Hilversum voor de uitreiking van de NS Publieksprijs. Zonder enige verwachting, want zij was de grote onbekende van alle genomineerden. "Dit was mijn grote doorbraak".

Het was een bijzondere ervaring, zegt Niewierra over het winnen van de prijs voor haar boek 'De Camino'. "Je gaat dan in een soort rollercoaster mee met alles. Ik werd daarna meteen door tal van media benaderd. Maar wat vooral bijzonder was, dat lezers mij gingen ontdekken."

In het netwerk van de boekenwereld

In de tijd erna stond Niewierra met vijf van haar boeken in de lijst van best gelezen boeken. Ook haar nieuwste werk 'De Nomade', wat afgelopen mei uitkwam, staat er in. Het bracht haar landelijke bekendheid en een groter lezerspubliek, maar ook nieuwe vriendschappen.

"Tot aan het winnen van de NS Publieksprijs zat ik toch veel hier in Zuid-Limburg en bewoog me daar. Nu ben ik toch veel meer in het netwerk van de boekenwereld terecht gekomen met heel veel mooie mensen die ik ontmoet heb. En ja, ik ben ook gaan nadenken over wat ik verder met mijn leven wil."

Fulltime kunstenaar

Tot het einde van dit jaar is Niewierra nog directeur van Visit Zuid-Limburg, voorheen de VVV. Dat had niet alleen te maken met het winnen van de NS Publieksprijs. "De keuze om te stoppen met mijn werk was vooral ook dat ik dacht van: 'dit nog eens zoveel jaar fysiek doortrekken. Ik weet niet of dat nog goed is voor me'."

Dus wordt Niewierra nu fulltime kunstenaar. "Ik overweeg om opnieuw naar de Kunstacademie te gaan en de artistieke mens in mij wat meer ruimte te geven in de herfst van mijn leven." Ook blijft ze schrijven. "Ik heb eigenlijk schilderen en schrijven 15 jaar gecombineerd. Alleen heel beperkt in tijd. Ik denk dat als ik dat nu volledig mezelf daarvoor kan openen, dat dat weer nieuwe inzichten geeft voor mij als mens."

'Ik ben nog aan het fladderen'

Ook is Niewierra bezig met een nieuw boek. "Ik ben nu in de fase dat je allerlei ideeën en gedachten tot je laat komen, dat je bezoeken doet. Ik heb een cursus yoga-docent gedaan in Portugal omdat ik daar iets mee wil in mijn nieuwe boek. Dus op die manier ben ik nog aan het fladderen, zo zou je het kunnen zeggen."

Op het moment van het interview staat Niewierra op het punt om af te reizen naar Spanje en Italië, waar de Camino ook wordt uitgebracht. Daarnaast wordt het boek verfilmd: "Ja, dat vind ik ook heel bijzonder. Ik zit me natuurlijk ook af te vragen hoe dat beeld wat jij als schrijver in je hoofd hebt, hoe dat wordt omgezet in het beeld van iemand anders. Want ieder boek is individueel in het hoofd van een ander mens. Dus ja, dat is ook één grote ontdekkingsreis."

De wijze dame bij het kampvuur

Wat het komend jaar gaat brengen? "Ik ga de kunsten verder ontwikkelen voor mijzelf. Ik ga reizen voor de research, maar ook rust in mijn leven inbouwen."

"Ik ga dus het leven in van de wijze dame bij het kampvuur en ik leg de speer neer waarmee ik al die jaren op jacht ben geweest. Die geef ik over aan iemand anders en die mogen jagen. En ik ga aan het kampvuur zitten en de groenten verzorgen, eten maken en wijze verhalen vertellen."