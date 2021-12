Met 20-0 wonnen de Engelse voetbalvrouwen deze week van Letland in een WK-kwalificatiewedstrijd. "Ik denk niet dat het goed is voor het voetbal", zei bondscoach van de Engelsen Sarina Wiegman over de uitslag.

Sportcommentator Tom van 't Hek deed er in het Radio 1 Journaal nog een schepje bovenop. Hij noemde de monsterscore 'dodelijk' voor het voetbal. Maar, als je teruggrijpt op eerdere voorbeelden, blijkt die 'dodelijkheid', wel mee te vallen. Er zijn namelijk veel vaker monsterscores geweest bij sporten die nu heel groot zijn.

Ajax

Sporthistoricus Jurryt van de Vooren spreekt de uitspraken van Wiegman en Van 't Hek tegen. "Voor de langdurige ontwikkeling van de sport weet ik niet of dat meteen fundamenteel desastreus is."

"Ajax won vorig jaar nog met 13-0 van VVV. Dat zegt toch niks over het mannenvoetbal? Dat het dan gelijk niet serieus is?", vraagt hij zich af.

Historische reuzenuitslagen

Sowieso zijn er in de begindagen van het mannenvoetbal veel vaker grote uitslagen geweest, weet sportstatisticus Simon Gleave van databedrijf Nielsen Gracenote. "In de Schotse beker bijvoorbeeld, in 1885, een wedstrijd tussen Arbroath en Bon Accord. Dat werd 36-0."

En ook op Hollandse bodem werd soms vaak gescoord. "In Nederland, in het seizoen 1903/1904, won HFC Haarlem met 25-0 van VVV uit Amsterdam." Toch volgen we het mannenvoetbal nog steeds. Dus zo desastreus zijn die grote uitslagen in de prille fase van een sport niet.

Olympisch hockey

En in andere sporten zijn in de begintijd eveneens grote verschillen te zien geweest. Denk aan het hockey. Van den Vooren: "In 1928 was het Olympisch hockeytoernooi in Amsterdam. Daar deed voor het eerst Brits-Indië mee, het huidige India. Die hebben daarna geen wedstrijd meer verloren, tot de finale van 1960."

Het niveauverschil was daar soms pijnlijk zichtbaar, volgens Van den Vooren. "Ook daar werden enorme uitslagen in behaald door Brits-Indië. Hockey was toen ook een hele nieuwe sport op internationaal niveau."