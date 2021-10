Al jarenlang zet hij zich in de Europese Unie in tegen brievenbusfirma's en landen waar je belasting kunt ontduiken: PvdA'er Paul Tang. Hij was dan ook 'not amused' toen de naam van Wopke Hoekstra opdook in de Pandora Papers.

De Pandora Papers leggen de verborgen rijkdommen bloot van allerlei wereldleiders, politici en beroemdheden. Hoekstra was een van de namen die erin te lezen was. Voordat Hoekstra namens het CDA minister van Financiën werd, investeerde hij met een aantal vrienden in een brievenbusfirma op de Britse Maagdeneilanden.

'Ongemakkelijke bijeenkomst'

Deze dagen komen de ministers van Financiën in Luxemburg bij elkaar om onder meer te praten over de lijst van belastingparadijzen. De Europese Unie update die zwarte lijst twee keer per jaar. Daarover stemt daarna iedere minister van Financiën uit de EU.

Toch ziet Europarlementariër Paul Tang Wopke Hoekstra nu liever niet stemmen. "Het is een ongemakkelijke bijeenkomst voor hem, dat uitgerekend Hoekstra geïnvesteerd heeft op de Britse Maagdeneilanden. Ik vind het heel ongemakkelijk als hij met duidelijke belangen gaat meestemmen."

Geen idee van de Britse Maagdeneilanden

Hoekstra zegt zelf niet geweten te hebben dat een bedrijf waar hij 12 jaar geleden in investeerde, gevestigd was op de Britse Maagdeneilanden. Hij twitterde dat het om 26.500 euro ging, in een 'start-up voor ecotoerisme in Afrika van een vriend'. De aandelen verkocht hij de week voordat hij minister werd.

Op de EU- lijst van belastingparadijzen belandde Nederland zelf ook nog enige tijd. Maar, ieder half jaar worden er dus landen toegevoegd en afgehaald, en ons land is inmiddels weer van de lijst verdwenen.

'Minister heeft hier geen aandacht voor'

De Britse Maagdeneilanden staan ook nét niet meer op de EU-lijst, omdat het land verbeteringen heeft beloofd. Toch is de manier waarop Hoekstra zijn geld belegde een doorn in het oog van Paul Tang.

"De investering staat symbool voor een minister die niet de sensitiviteit heeft en de aandacht heeft voor dit onderwerp, de belastingontduiking en het witwassen van geld. Je moet dit weten, je moet er alert op zijn." Tang verwacht niet dat een vervanger van Hoekstra anders zal stemmen bij de samenkomst, maar volgens hem zou het wel een belangrijke symbolische waarde hebben.

Van Shakira tot de Italiaanse maffia

De Europarlementariër is teleurgesteld in de enorme lijst namen van politici die worden genoemd in de Pandora Papers. Meer dan 300 in totaal. "Het is weliswaar nog maar het topje van de ijsberg, maar ik schrok er ook weer van. Als je ziet dat beroemdheden als Shakira en de Tsjechische premier op deze manier in feite zij aan zij staan met een maffiabaas in Italië."

Dat de boven- en onderwereld zo schouder aan schouder staan, schokte hem weer. "De Pandora Papers laten duidelijk zien dat de rijken der aarden en criminelen allerhande schimmige diensten gebruiken om hun bezittingen niet in de openbaarheid te brengen."

Nederland doet te weinig

Eerder al beklaagde Tang zich over de weinige maatregelen die voortvloeiden uit een eerder groot lek, de Panama Papers, waar ook veel dubieuze belastingconstructies aan het licht kwamen. Ook in Nederland is er volgens hem veel te weinig gedaan om brievenbusfirma's tegen te gaan.

"Er stromen nog jaarlijks vele miljarden door Nederland, op het gebied van witwassen of belastingontduiking. En wat we zien is nalatigheid bij de Nederlandse regering. Dit staat symbool voor een Nederland dat uit naïviteit of misplaatste luchthardigheid, een systeem in stand houdt dat gebruikt wordt door criminelen en belastingontduikers."

Hoekstra nu juist in actie?

Tang vindt dat Hoekstra als senator al zijn investering op de Britse Maagdeneilanden had moeten melden. Toch hoopt hij, in het beste geval, dat Hoekstra hierdoor is geschrokken.

Het zou volgens Tang mooi zijn als de minister juist nú gemotiveerd raakt om problemen op het gebied van brievenbusbedrijven en dubieuze belastingconstructies aan te pakken. "Wie het ook gaat doen, als er maar een einde aan komt."