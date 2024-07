Na ruim 7 maanden formeren is het kabinet-Schoof een feit. Een kabinet dat hard wil breken met het tijdperk-Rutte. Twee vertegenwoordigers daarvan zijn Fleur Agema van de PVV en Femke Wiersma van BBB. EenVandaag volgde de twee op de dag van de beëdiging.

"Mijn oude leven is afgesloten. Klaar! Weg!", roept Fleur Agema dinsdagmorgen in de aanloop naar de bordesscène. Namens de PVV wordt ze vicepremier en minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Het is de foto die we allemaal kennen, zegt Femke Wiersma even later, die namens BBB minister van Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur wordt. "Ik vind het moeilijk te bevatten dat ik een van de mensen ben die daar straks op zo'n foto staat."

Eigen risico en administratie zorg

Het is de kers op de taart van elke kabinetsformatie: de bordesscène. Het markeert de start van een nieuw kabinet én in dit geval de start van een uniek project in de geschiedenis. Het is zelden voorgekomen dat Nederland een kabinet had dat geleid werd door een partijloze premier. In dit geval een premier die leiding geeft aan een coalitie waarin drie van de vier partijen nog nooit hebben geregeerd.

Agema, PVV'er van het eerste uur, gaat leiding geven aan het ministerie waartegen ze zelf 18 jaar lang keihard oppositie voerde. Vlak voor de symbolische overdracht op haar nieuwe ministerie zegt Agema die lijn door te willen trekken. "De problemen zijn even groot. Ik ben niet het type om dat te ontkennen." Haar hoofdthema's: het halveren van het eigen risico, en de tijd die zorgmedewerkers kwijt zijn aan administratie flink verminderen.

'Vechten tegen de bierkaai'

Voor PVV'er Agema is het ministerschap een voorlopig hoogtepunt in een politieke carrière die in 2003 begon. Ze was toen Statenlid voor de Lijst Pim Fortuyn in de provincie Noord-Holland. Daar speelde ze zichzelf in de kijker bij Geert Wilders. Bij de Tweede Kamerverkiezingen van 2006 kon ze kiezen tussen het CDA en de PVV. Ze koos voor die laatste en groeide uit tot de nummer twee van de partij.

"Het was altijd vechten tegen de bierkaai", zegt Agema daar nu over. "Maar nu krijgen we de kans om het naar onze hand te zetten. In het belang van de mensen die op ons hebben gestemd."

Verwachtingen hooggespannen

Voor Wiersma is het ministerschap juist het voorlopige hoogtepunt in een politieke 'bliksemcarrière'. Met Caroline van der Plas stond Wiersma enkele jaren geleden aan de wieg van de BBB. Voor die partij was ze tot vorige week gedeputeerde in de provincie Friesland. Maar ze werd al eerder bekend door haar deelname aan het tv-programma Boer zoekt Vrouw in 2010.

Als het gaat om landbouw, wil Wiersma het roer omgooien. En dus zijn de verwachtingen hooggespannen. Als BBB-minister moet zij laten zien hoe de stikstof- en mestcrisis wél is op te lossen. Daarvoor wil ze onder meer Europese afspraken aanpassen om boeren te ontlasten. Volgens juristen en natuurexperts een vrijwel onmogelijke opgave.

Van Holwert naar Den Haag

Wiersma denkt dat zij een eind kan komen in Brussel door met de vuist op tafel te slaan. "Je zou het misschien niet zeggen, maar die vuist is er wel. Maar diplomatie is ook belangrijk: investeren in relaties", vertelt Wiersma. "Als het erop aan komt, staan we ons mannetje." Druk voelt Wiersma niet. "Ik heb de knop omgezet en heb er heel veel zin in."

Voor Wiersma zelf betekent het ministerschap dat ze het Friese Holwert achter zich moet laten. Een grote stap, ook voor haar vier kinderen. "Maar praktische zaken vallen gewoon te regelen. Wat voorop staat, is dat iedereen er zin in heeft en dat we dit met elkaar gaan doen."