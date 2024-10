Dag en nacht werken en onder het minimumloon worden uitbetaald. Het overkwam onder andere de Bulgaarse Diana en Braziliaanse Ana die in Nederland in de 24-uurs zorg gingen werken. Minister Eddy van Hijum van Sociale Zaken noemt het een 'trieste situatie'.

Minister Eddy van Hijum van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is geschrokken van de onthulling die EenVandaag maakte over de uitbuiting van buitenlandse vrouwen bij de Nederlandse zorgbureaus. Zo vertelden zij aan ons dat ze structureel werden onderbetaald, te lange werkdagen maakten en in sommige gevallen het huis waar ze zorg verleenden niet mochten verlaten. "Dit past niet in Nederland, zeker niet in de zorg."

Oproep aan werkgevers

De minister doet daarom de oproep aan werkgevers in de zorg om werknemers en zorgverleners 'fatsoenlijk te behandelen'. "Daar hoort ook gewoon bij dat je netjes het minimumloon betaalt, de arbeidsomstandigheden in orde brengt en rekening houdt met de rusttijden die mensen nodig hebben", zegt Van Hijum.

Volgens hem is dat in de gevallen van Diana en Ana niet aan de orde: "Daar moet echt verandering in komen."

Harder optreden

Een vorm van 'moderne slavernij'. Zo omschreef André den Exter, universitair docent Gezondheidsrecht, de situatie waar de twee vrouwen zich in bevonden.

De minister laat weten dat we met deze situatie 'daar niet ver vanaf zitten'. "Hier gaat het echt om uitbuiting van mensen die met goede bedoelingen vaak liefdevolle zorg geven aan mensen met een zware ziekte of die zelfs terminaal zijn." Volgens Van Hijum is het daarom een 'topprioriteit van dit kabinet' om harder op te treden tegen deze misstanden.

'Meld misstanden'

Dat wil de minister doen met een plan van aanpak. "Ik werk ook aan regelgeving om misstanden, met arbeidsmigranten vaak maar ook in algemene zin, steviger aan te pakken. Zeker als er ook nog eens een keer malafide uitzendbureaus tussen zitten, want dat is hier ook vaak aan de orde", vertelt hij.

Daarin is er volgens hem ook een rol weggelegd voor de Arbeidsinspectie. Hij hoopt dat mensen zich melden bij de Inspectie als ze iets zien wat niet door de beugel kan: "Als je misstanden ziet en ervan op de hoogte bent, meld ze dan." De minister denkt dat er ook aan die kant veel kan worden gedaan.

'Niet accepteren'

Niet alleen omstanders kunnen daarin wat doen, denkt hij. De minister hoopt ook dat zorgverleners zich melden.

"We werken samen met gemeenten aan informatiepunten om mensen te informeren over de rechten die ze hebben, maar ook over de mogelijkheden die ze hebben om hulp te krijgen", laat Van Hijum weten. "Dit is niet het land waar je in wil wonen, waarin je op deze manier met zorgverleners omgaat. Dat kunnen we niet accepteren", sluit hij af.