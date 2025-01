Volgens de Rotterdamse huisarts Matthijs van der Poel wordt er bij de bestrijding van overgewicht te weinig gekeken naar iemands leefomstandigheden, hun financiële situatie en hun omgeving. In zijn praktijk doet hij dat wel.

De huisarts uit Rotterdam-West organiseert al 8 jaar twee keer per week het 'looprecept': samen een half uur wandelen op recept. Want samen bewegen werkt veel beter dan alleen. Daar is hij van overtuigd.

'Goed voor je bloeddruk en je stemming'

Er lopen patiënten mee en mensen van buiten zijn praktijk, die naar hem zijn doorverwezen door een welzijnspartij, vertelt Van der Ploeg. "Die kunnen gewoon gratis meelopen."

Hij startte met de wandelingen, omdat hij het zelf ook fijn vindt om tijdens een werkdag even te lopen. "En omdat ik steeds meer stukken las, met medische informatie, over dat het goed is voor je bloeddruk, voor je rug, voor je stemming."

Sociale interactie

De opkomst is hoog. In de winter sluit er meestal een man of tien aan, in de zomer soms wel twintig, vertelt Van der Ploeg.

"Je ziet dat mensen het sociale aspect fijn vinden, sommigen durven niet alleen te lopen, voelen zich veiliger in een groep. Je ziet ook mooie gesprekken ontstaan. Als iemand een tijdje niet komt, vragen anderen waar diegene is, of er iets aan de hand is." Daarnaast is iets makkelijker vol te houden als je het met z'n allen doet, gelooft hij.

Rekening houden met omstandigheden

In de Rotterdamse wijk waar Van der Ploeg werkt zijn de verschillen groot, vertelt hij. "In sociaal-economische klasse, in religie, eetcultuur. Wat voor de een werkt, werkt voor de ander mogelijk niet. Dat geldt ook voor de bestrijding van obesitas."

Als je geen rekening houdt met iemands persoonlijke omstandigheden, heeft het geen enkele zin om mensen aan het sporten of diëten te krijgen, is zijn conclusie. Toch proberen gemeentes dat. "Als je bijvoorbeeld 10.000 euro schuld hebt en je kunt de huur niet betalen, dan snap je ook wel dat je aandacht minder naar eetkeuzes gaat."

Problemen uitvragen

Van der Ploeg doet het anders. In zijn praktijk past hij de zogenoemde 'vier domeinen-methodiek' toe. "Dan probeer je bij iemand uit te vragen welke problemen er allemaal spelen. Als iemand bij mij komt met pijn op de borst, vraag ik bijvoorbeeld naar de financiële situatie, naar familieomstandigheden, dat soort dingen."

"Dat kost meer tijd, maar je krijgt er ook veel voor terug. Ik denk dat je mensen daar echt mee helpt", zegt hij.

'Kleine succesjes'

Voorlopig gaat Van der Ploeg door met de loopsessies. En probeert hij zo - ongedwongen - zijn steentje bij te dragen aan de strijd tegen overgewicht

"Ik haal mijn voldoening uit kleine succesjes. Als een van de patiënten het wandelen volhoudt, familie en vrienden mee gaat nemen, dat vind ik heel leuk."