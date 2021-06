Kinderen krijgen soms bedoeld of onbedoeld heftige nieuwsberichten mee, maar is dat een probleem? Zolang je maar tegenwicht biedt en aan je kinderen vertelt dat het allemaal ook best wel goed gaat. Dat vindt Marianne Lamers, journalist van World's Best News. In 'De week van de Vooruitgang' is zij vandaag De Optimist.

Optimist Marianne Lamers bij Radio EenVandaag

