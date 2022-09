Er komt een nieuwe versie van de kleine zeemeermin. Het grote verschil: de nieuwe Ariel is zwart. En dat gegeven roept wereldwijd heftige reacties op. "Het gaat over een verzonnen figuur, wat maakt het uit als je er zoveel kinderen zo blij mee kan maken?"

Journalist Milouska Meulens, die zich regelmatig uitspreekt over diversiteit en inclusie in de media, heeft bewust alleen de blije berichten bekeken. "Dan zie je dat er een heleboel meisjes met een donkere huidskleur heel erg blij zijn dat dit is gebeurd."

Fantasiefiguur

Meulens, die zelf van kleur is, begrijpt de ophef niet. "Een zeemeermin is een fantasiefiguur en fantasiefiguren kunnen alles zijn wat wij willen dat ze zijn. Als je ervoor kiest dat een zeemeermin, een sprookjesprinses of een heks alleen maar wit kan zijn, dan moet je je toch eens afvragen waarom dat zo is."

Het is wat Meulens betreft hoogtijd dat er sprookjesfiguren zijn in wie alle kinderen zich kunnen herkennen. De vele filmpjes op TikTok waarin kinderen van over de hele wereld voor het eerst de nieuwe Ariel zien maken haar erg gelukkig. "Dat herinnert me aan mijn dochters reactie toen Disney met de eerste zwarte prinses kwam. Fantastisch om te zien."

De teaser voor de nieuwe The Little Mermaid van Disney

Geen blond haar

Dat de beelden van de traditionele witte Disney-prinsessen met stijl, vaak blond, haar niet alle kinderen een fijn gevoel geven, heeft Meulens van dichtbij meegemaakt.

"Mijn dochter stond vroeger voor de spiegel aan haar krullen te trekken en dan moest ze huilen omdat ze baalde dat ze geen glad, blond haar had, zoals alle prinsessen. Er was geen prinses die een beetje leek op hoe zij eruit zag."

'Als jij het kan, kan ik het ook'

Hoewel het in dit geval gaat om representatie van meiden en vrouwen van kleur, is het belangrijk dat diversiteit in de hele breedte terug te zien is in onze media, benadrukt Meulens.

"De hele samenleving moet zich erin kunnen herkennen. Het begint met kinderen, daar zie je dat Disney stappen onderneemt, want ze zijn erachter gekomen dat het voor iedereen goed is, maar het gaat ook over volwassen", vertelt de journalist uit ervaring. Meulens presenteerde jarenlang het Jeugdjournaal en kreeg zowel van kinderen als hun ouders te horen dat ze het geweldig vonden dat zij daar stond. "Als jij het kan, kan ik het misschien ook, kreeg ik dan te horen."

'Wat maakt het uit?'

Waar we volgens haar naartoe moeten als het gaat over dit thema? "Ik hoop dat we op een gegeven moment op een punt komen dat we erkennen dat er een heleboel soorten mensen zijn. Dat zij verschillende lichamen hebben in allerlei maten en kleuren en dat zij ook gewoon een leven hebben. Dat je ze terug wil zien in sprookjesfiguren, maar ook gewoon als moeder of als baas van een groot bedrijf en dat dat normaal is. Dat we daar, kortom, niet moeilijk over doen."

Haar boodschap aan de mensen die zich nu druk maken over de nieuwe Ariel? "Het gaat over een verzonnen figuur, wat maakt het uit als je er zoveel kinderen zo blij mee kan maken?"