Windparken, Natura 2000-gebieden en brexit: het zorgt voor Nederlandse kottervissers allemaal voor minder ruimte op de Noordzee. Minister Staghouwer stelt 150 miljoen euro beschikbaar aan vissers om te stoppen. De belangenvereniging is er niet blij mee.

Jacob van Urk is naast Urker visser ook voorzitter van de belangenvereniging van de PO Urk/Visserijbelangen. Hij kan zelf met zijn vangst nog rondkomen. "Maar voor veel collega's is het een veel somberder beeld."

Veranderingen zijn onvermijdelijk

Visserij-expert en marinebioloog Irene Kingma vertelt dat de Noordzee dringend minder bevist moet worden en dat met de sanering het kabinet de visserij tegemoet komt. "Je hebt de windparken die er komen, je hebt Natura 2000-gebieden, maar ook de directe aanleiding hiervoor: de brexit. Waardoor er ook allemaal quota naar de Britten gingen, waar de Nederlanders nu geen toegang meer tot hebben."

Dat de regeling over de verdeling van visrechten uit 1976 op de schop gaat, is volgens haar dan ook onvermijdelijk. "De visserij is zo veranderd, de Noordzee is veranderd, de soorten waarop ze vissen zijn veranderd. Het is ook echt nodig dat het herzien wordt. Dit weerhoudt al heel lang dat er verduurzamingsslagen gemaakt kunnen worden."

Vissers bereid te saneren

Ook Van Urk van de belangenvereniging ziet in dat de huidige situatie niet houdbaar is. Het is volgens hem dan ook niet zo dat de visserij helemaal tegen is op de saneringsplannen van de minister. Er zijn veel ondernemers die daarvoor open staan. "Wij snappen ook wel: als de vloot zo groot blijft, met de ruimte die op de Noordzee komt, dan krijgen we ook een probleem."

Het is de invulling van de sanering die hij liever anders zou zien. "Dit is de eerste sanering dat je ook je rechten op schol en tong, moet inleveren. En daar komt in principe geen vergoeding voor."

Ook visrechten vervallen

Volgens Van Urk wil de minister wel geld geven voor de schepen, maar dus niet voor het recht om vis te vangen. "Ik kan wel stellen dat de meeste visserij-ondernemers daar geld voor betaald hebben en het staat ook als onderpand bij de bank. Het staat elk jaar in je accountantsrapport." Daar zou dus ook een vergoeding voor moeten komen, vindt hij.

Toch is het volgens Kingma niet vreemd dat de rechten om te vissen worden ingenomen. "Ze hebben er geld voor betaald. Maar wat je ook op je klompen aanvoelt, is als je die rechten niet inneemt, er ook niks verandert. Je moet toch iets doen."

Visserij voelt zich gepasseerd

Volgens Van Urk had de onvrede voorkomen kunnen worden door beter overleg met de visserij. "Had eerst eens overleg gehad met de sector, dan had je zulke plannen niet gemaakt."

Toch zijn de vissers zelf uit het Noordzee-overleg gestapt, waar dit plan mede op gebaseerd is. Maar volgens Van Urk heeft de belangenvereniging onlangs besloten weer mee te praten. "We zitten nu aan tafel. We hebben er een flinke tijd niet aan deelgenomen", geeft de visser toe.

'Als je niet aan tafel zit, dan sta je op het menu'

Of het onverstandig was om uit het overleg te stappen, durft Van Urk niet te zeggen. "Ze zeiden altijd: 'Als je niet aan tafel zit, dan sta je op het menu'. Maar je kan ook aan tafel zitten, toch op het menu staan en dan verandert er ook geen flikker."

De visser is zelf sowieso niet van plan om gebruik te maken van de mogelijkheid om te saneren. "Ik heb zelf een zoon en nog twee neven", vertelt hij. "Dat zijn visserlui en die willen visserlui blijven en die kans ga ik ze geven. Het zal niet aan mij liggen dat het niet doorgaat."