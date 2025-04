Het overlijden van paus Franciscus maakt veel dankbaarheid los bij Nikolaas Sintobin. Hij ontmoette hem nog een half jaar geleden, toen spraken zij over het verspreiden van de jezuïtische spiritualiteit. "De volgende? Het zal me een worst wezen."

Nikolaas Sintobin is Vlaams maar woont in hartje Amsterdam samen met andere jezuïeten in het Xaveriushuis, vlakbij de Krijtbergkerk. "Jezuïeten zijn kloosterlingen die op een bepaalde manier hun religieuze roeping beleven", legt hij uit. Op dezelfde manier waarop paus Franciscus zijn roeping beleefde.

'God liefhebben in alle dingen'

"Zij staan midden in de wereld op alle mogelijke manieren en proberen met God verbonden te leven en andere mensen bij God te brengen", legt Sintobin uit.

"In het gewone leven, midden in de stad, in de kunst, op het internet, via de wetenschap, via het onderwijs enzovoorts", somt hij op. "God liefhebben en dienen in alle dingen, zou ik zeggen."

Ontmoeting met paus Franciscus

Afgelopen september ontmoette hij de paus nog tijdens zijn bezoek aan België. Bij elk pauselijk bezoek maakte Franciscus ruimte vrij voor een ontmoeting met zijn mede-jezuïeten.

"Franciscus identificeerde zich heel sterk met die jezuïeten en bleef tot aan het einde van zijn leven zichzelf benoemen als jezuïet. Wij jezuïeten, zei hij heel vaak als zij jezuïeten ontmoette."

'Wees niet bang, ga ervoor'

Tijdens het gesprek mocht Sintobin een vraag aan hem stellen. "Ik vroeg hem hoe we hier in Amsterdam, in één van de meest atheïstische, geseculariseerde steden ter wereld, iets kunnen doen met het evangelie en met de jezuïtische spiritualiteit die ook zijn spiritualiteit is."

Hij antwoordde volgens de internetpastoor: "Wees niet bang, ga ervoor, sluit compromissen en als het moeilijk wordt, dan moet je onderscheiden." Dat was volgens hem ook typisch iets voor Franciscus om te zeggen.

Natuur staat centraal

Dat hij een jezuïet was, typeerde zijn pontificaat, de ambtsperiode van de paus, zegt Sintobin. Bijvoorbeeld doordat hij het klimaat centraal stelde. "Want die natuur, die op het eerste gezicht helemaal losstaat van de godsdienst, maakt op een heel belangrijke manier deel uit van onze werkelijkheid."

"Die respecteren, is God respecteren en is ook opkomen voor de zwakke mens", gaat hij verder. "Want de eerste slachtoffers van de enorme milieuvervuiling, die onze wereld kenmerkt, zijn de zwakken en de kansarmen."

Feestvieren met daklozen

Een ander voorbeeld was volgens Sintobin zijn aandacht voor minderheden. "De enige Nederlandse krant die met Franciscus een interview heeft kunnen doen is de daklozenkrant. Dat is geen toeval, dat was typisch Franciscus."

Eenvoud, nederigheid, soberheid zijn woorden die hem typeerden, aldus de pastoor. "Op zijn verjaardag ging hij niet van een hele chique maaltijd genieten, maar nodigde hij de daklozen van Rome uit en ging hij samen met hen feestvieren en op Christelijke feestdagen ging hij naar de gevangenis om het vieren. Dat deed hij keer op keer."

Topfuncties voor vrouwen

Ook binnen de kerk voerde hij veranderingen door, en dat was niet altijd makkelijk. "Een paus heeft eigenlijk heel weinig bewegingsruimte. Die staat aan het hoofd van de oudste organisatie ter wereld met zo'n 1.400.000.000 leden. Maar binnen die mogelijkheden heeft hij veel in beweging gebracht."

Zo maakte hij het volgens Sintobin mogelijk dat vrouwen een topfunctie kunnen krijgen in het bestuursapparaat van de Rooms-Katholieke Kerk in Rome. "En recent heeft die twee van de, laat ons zeggen vijftien topfuncties die er bestaan binnen het Vaticaan, laten bekleden door vrouwen."

'Die man had gedrevenheid'

Tijdens zijn pontificaat werkte Franciscus 7 dagen per week, 52 weken in het jaar. Elke morgen stond hij vroeg op, bad hij 2 of 3 uur lang en daarna ging hij aan de slag. "Die man had een gedrevenheid, een besef van zijn verantwoordelijkheid."

Toch heeft hij er alle vertrouwen in dat er een kundige nieuwe paus wordt gekozen. "Niemand had gedacht dat er na Benedictus iemand zou komen van het profiel van Franciscus", vertelt Sintobin. "Hij is gekomen. Het leek de juiste persoon op het juiste ogenblik te zijn. De volgende? Ik heb geen idee wie het zal zijn. Al die voorspellingen; het zal me een worst wezen. We zullen wel zien en het zal goed zijn."