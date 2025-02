Over de kwaliteit van internet hoeven we ons in Nederland geen zorgen te maken. Bijna overal heb je goed bereik. Maar ons internet is wel duur als je het vergelijkt met veel andere Europese landen.

NSC-vicefractievoorzitter Nicolien van Vroonhoven was afgelopen zondag te gast bij WNL op Zondag, waar het ging over bestaanszekerheid. Sommige producten en diensten zijn te duur, zei ze daar. Internet bijvoorbeeld. "In Nederland zit je al snel boven de 40 euro per maand, terwijl je in Italië minder dan 30 euro betaalt. Dat scheelt heel wat voor mensen", vertelde ze.

'Aan de lage kant'

Cijfers van de Autoriteit Consument & Markt (ACM) in de Marktbeschouwing telecommarkt 2024 bevestigen de uitspraak van Van Vroonhoven. In Europa betaal je alleen in Ierland en Slovenië meer voor internet dan in Nederland. Volgens tech-expert Arnoud Wokke van Tweakers zit Van Vroonhoven zelfs aan de lage kant met die 40 euro.

"Dan heb je alleen internet en de meeste mensen combineren diensten. Dus die hebben niet alleen internet, maar bijvoorbeeld ook een mobiel- en televisieabonnement. Dat drijft de prijs wel omhoog. Een pakket kost al snel 70, 80 of soms 90 euro per maand."

'Internet moet goedkoper'

Tegelijkertijd hebben we in Nederland volgens KPN 'een van de meest geavanceerde glasvezelnetwerken ter wereld'. "Maar," benadrukt een woordvoerder van de Consumentenbond, "dat alles goed werkt, is nog geen reden om zoveel geld te vragen."

De Consumentenbond wil al langer dat internet in Nederland goedkoper wordt en vindt niet dat de kwaliteit van internet moet leiden tot hoge kosten.

Overstappen

Maar hoe vind je als consument met een kleine portemonnee dan het minst dure internetabonnement? Overstappen, zeggen experts. Directeur Hans de Kok van vergelijkingssite Pricewise zegt dat je makkelijk onder de 40 euro per maand uit kunt komen, als je je goed oriënteert. Al kost dat wel wat moeite.

Als je elk jaar uitzoekt wat het goedkoopste abonnement is en daarnaar overstapt, krijg je vaak ook nog een korting of bonus, legt hij uit. "Dan kun je misschien wel op 25 of 30 euro per maand uitkomen."

Consumenten beter informeren

Maar dat is niet bekend bij veel mensen, volgens Herberigs. "Consumenten moeten beter worden geïnformeerd over goedkopere alternatieven, zodat ze kunnen onderzoeken wat de mogelijkheden zijn."

Maar bovenal hoopt de Consumentenbond op strengere regels voor prijsverhogingen.