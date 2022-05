Terwijl Oekraïne gebombardeerd wordt, viert Europa 2000 kilometer verderop feest in Turijn. Daar is de finale van het songfestival. De in eigen land bekende muzikant Inoyson deed mee aan de voorronde. Nu is de artiest vluchteling in Hilversum.

Inoyson vluchtte een paar weken na het uitbreken van de oorlog naar Nederland. Inmiddels woont deze singer-songwriter bij een gastgezin: "De reis was heel lang en gevaarlijk. Ik wilde niet weg uit Oekraïne, maar juist nu is het belangrijk om onze cultuur en muziek aan Europa en de wereld te laten zien."

Drumstokjes inruilen voor wapens

En dus treedt Inoyson nu veel op in Nederland, maar ook in onder meer Duitsland en Oostenrijk. Dat doet de artiest zonder de drummer van de band: "Hem is gevraagd de stad te redden. Hij moest zijn drumstokjes inruilen voor wapens. Hij bewaakt nu een ziekenhuis."

Hier in Nederland is de non-binaire muzikant nog niet bekend. Maar in het thuisland heeft Inoyson tienduizenden fans. De artiest deed (onder een andere artiestennaam) mee aan The Voice of Ukraine én aan de voorronde van het songfestival.

Inoyson in de voorronde van het songfestival in Oekraïne (2018)

'We voelen de steun'

"Het is meer dan een liedjeswedstrijd. Zeker nu is het songfestival belangrijk voor ons. Eurovisie laat zien hoe Europese landen samen kunnen komen en elkaar kunnen steunen."

De halve finales emotioneerden Inoyson: "Je zag alle landen met Oekraïense vlaggen zwaaien en hun steun laten zien aan ons land. Wij voelen en zien die steun van heel Europa."

'Licht in donkere tijden'

Oekraïne is de topfavoriet voor de overwinning. Inoyson hoopt dat het de Europa massaal voor het land gaat stemmen: "Het zal voor Oekraïeners voelen als een overwinning van het licht in deze donkere tijden."

"Dus het hele land hoopt op de overwinning van Oekraïne. Ik weet ook zeker dat we - met alle steun die we uit heel de wereld krijgen - uiteindelijk zullen winnen in die veel grotere strijd: de oorlog."