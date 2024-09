De dood van de 25-jarige machinist Lars Bussing van 2 weken geleden maakt opnieuw discussie los over het beveiligen van spoorwegovergangen. "Alle onbewaakte overwegen zijn een risico", vindt de vakbond voor de spoorsector VVMC.

De 25-jarige machinist Lars Bussing stond 'op de bok' toen een goederentrein in botsing kwam met een vrachtwagen op een onbewaakte overweg bij Hooge Zwaluwe. Het kostte hem zijn leven. Nu zijn zijn nabestaanden een petitie gestart voor beveiliging van de overweg, en ook de vakbond wil verandering zien.

Inschatting automobilisten

Een onbewaakte spoorwegovergang heeft geen slagboom of geluidssignaal, automobilisten moeten zelf inschatten of het veilig is om over te steken. Geregeld gaat het mis en zijn er botsingen. Daarom is ProRail al sinds 2017 bezig deze onbewaakte overwegen te beveiligen of sluiten.

Op het traject waar reizigers overheen gaan is dat inmiddels bij het grootste deel van de overwegen gebeurd, maar dat geldt niet voor de trajecten waar alleen goederentreinen langs gaan, zoals in havengebieden of op industrieterreinen. In totaal heeft Nederland 400 onbewaakte spoorwegovergangen voor goederen, vaak op grond die niet van ProRail is.

Laag risico volgens ministerie

De inschatting van zowel ProRail als het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat is dat het risico op ongelukken zoals dat van 2 weken geleden op die plekken laag is.

Van 2019 tot en met 2023 waren er 32 botsingen op trajecten voor goederentreinen, daar viel eerder één gewonde en nu dus een dodelijk slachtoffer.

'Zag het vaak bijna misgaan'

Toch gaat het wel vaak bijna mis, weet het nichtje van de overleden Lars Bussing Eleni Achilleos. Zij is met de familie een petitie gestart die oproept tot het beveiligen van de overweg waar haar neef is verongelukt. Achilleos hoorde vaker van haar neef dat hij risico's moest nemen bij de onbewaakte overwegen.

"Hij vertelde over een bestelbusje dat stilstond op een onbewaakte overweg en dat ze heel hard moesten toeteren en remmen. De bestuurder leek wakker te worden en kon net op tijd wegrijden." Juist op het traject waar hij is verongelukt, reed hij graag. "Hij was dol op het gebied waar deze overweg ligt, het was een mooi landschap, maar hij zag het daar ook vaak bijna misgaan."

1 miljoen euro

Ook de vakbond VVMC (spoorsector) vindt dat er iets moet veranderen. Machinist en bestuurslid van de vakbond Simon Geltink vertelt: "Wij vinden dat alle onbewaakte overwegen in Nederland of opgeheven of beveiligd moeten worden. Het onderscheid tussen personen- en goederenvervoer is niet relevant. In elke onbewaakte overweg schuilt een gevaar voor botsing of aanrijding."

Volgens ProRail kost het beveiligen van een spoorweg 1 miljoen euro. Dat verbaast Geltink niet. "Het is niet zomaar een slagboom", vertelt hij. "Je moet apparatuur aanschaffen en die moet precies aansluiten op een trein die eraan komt en bij een storing komt dan ook weer veel kijken. Het is dus een uitgebreid systeem dat je moet neerzetten."

Onderzoek afwachten

Om 400 onbewaakte spoorwegovergangen te beveiligingen, heb je dus een investering van 400 miljoen nodig. ProRail geeft aan dat geld niet te hebben.

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat laat weten het onderzoek naar het ongeluk van 2 weken geleden af te wachten om te zien of er aanleiding is om iets te veranderen aan het huidige beleid.

Haven- en industriespoor niet in programma

Het ministerie vertelt dat de onbewaakte overwegen op haven- en industriespoor niet in het programma zitten om beveiligd te worden, omdat de risico's daar "in de regel veel lager liggen dan bij de openbare en openbaar toegankelijke overwegen op het reizigersnet."

"Dit heeft onder meer te maken met de grotere frequentie en snelheid van (reizigers)spoorvervoer", gaat het statement verder. "Onderzoek naar het verdrietige ongeval in Hooge Zwaluwe moet uitwijzen of dat ook voor deze overweg terecht bleek. De precieze oorzaken worden daar op dit moment onderzocht en het ministerie zal de resultaten daarvan bestuderen zodra deze er zijn."

'No-brainer'

Eleni Achilleos is helder over wat het voor de familie zou betekenen wanneer deze overweg wel zou worden beveiligd.

"Wij zijn Lars kwijt, maar we willen dat dit een andere familie bespaard blijft. En als dat kan met een slagboom dan lijkt mij dat een no-brainer", zegt ze tot slot.