Zon, zee en onderverhuur. Als je op vakantie gaat voor een lange periode, kan het een goed idee lijken om je woning onder te verhuren. Je verdient extra en je woning is gelijk 'inbraakproof'. Maar de Woonbond waarschuwt dat er wel strenge regels gelden.

De gedachte die veel huurders hebben is dat het zonde is om je woning tijdens een vakantie leeg te laten staan. Een snelle oplossing is dan om gedurende die periode iemand anders erin te laten wonen. Maar jurist bij de Woonbond Salima el Bousmaqui, benadrukt om er wel bewust van te zijn dat er in veel gevallen toestemming voor nodig is van de verhuurder. Welke afspraken gelden er eigenlijk nog meer? We zetten ze overzichtelijk voor je op een rijtje.

Wettelijke afspraken

Laten we beginnen bij het begrip 'onderverhuur', wat wordt hier eigenlijk onder verstaan? El Bousmaqui legt uit dat bij onderverhuur een woning geheel of gedeeltelijk door een ander in gebruik wordt genomen. "Maar onderverhuur is verbonden aan strenge voorwaarden", vervolgt de jurist.

Wettelijk gezien mag niet de hele woning worden verhuurd, tenzij hier nadrukkelijk in de huurovereenkomst tussen de huurder en verhuurder afspraken over zijn gemaakt en de verhuurder hiervoor toestemming heeft gegeven. Bij het verhuren van een kamer geldt in principe dezelfde regel. Je kan dus niet zomaar besluiten om een gedeelte van je woning te onderverhuren.

Bekijk ook Dit moet er veranderen om woningdelen een succes te laten worden

Uitzonderingen

Mocht er wel toestemming zijn om een gedeelte van een woning - of te wel een kamer - te verhuren, dan gelden er weer andere regels, benadrukt El Bousmaqui. Dit mag alleen als er geen nadrukkelijk verbod op is in de huurovereenkomst, de hoofdhuurder zelf ook een hoofdverblijf heeft in de woning, en de hoofdhuurder wel gewoon in de rest van de woning blijft wonen. Er is dan sprake van een zelfstandige woonruimte voor de onderhuurder.

Vaak is wat hierover in de huurovereenkomst staat leidend. "Het is altijd aan te raden om de huurovereenkomsten erop na te gaan en te kijken wat hierover is bepaald", laat de jurist weten.

Overtreding

Maar wat gebeurt er als een huurder ondanks een verbod op onderverhuur in de huurovereenkomst of gemaakte afspraken toch besluit om de woning onder te verhuren tijdens de vakantie? "Als de huurder dan zelf besluit te vertrekken, bijvoorbeeld tijdens de vakantie, dan is de huurder in overtreding omdat de wet wel voorschrijft dat de huurder zijn of haar hoofdverblijf moet hebben in de gehuurde ruimte", legt El Bousmaqui uit.

Om te voorkomen dat je je in zo'n situatie begeeft, raadt de jurist bij de Woonbond aan om hierover in gesprek te gaan met je verhuurder en gemaakte afspraken schriftelijk vast te leggen.

Risico's

Bovendien zijn er veel risico's verbonden aan het onderverhuren van een ruimte zonder hier duidelijke afspraken over te maken met de verhuurder, vervolgt El Bousmaqui. Zo kan een onderhuurder aan wie je de ruimte dus verhuurt ook besluiten om niet te vertrekken. In zo'n geval moet de hoofdhuurder een ontruimingsprocedure starten.

"Dat is echt een risico", benadrukt ze. "Als iemand niet vrijwillig wil vertrekken, dan zou je eventueel via de politie kunnen afdwingen. Op dat moment zit je eigenlijk met je handen gebonden."

Woonruimte verliezen

De verhuurder heeft verder ook reden om de huurovereenkomsten te beëindigen op het moment dat je onbevoegd onderverhuurt. "Juridisch gezien pleeg je een wanprestatie en dan kan de verhuurder dus om ontbinding vragen aan de rechter. Dus, met andere woorden: je kan dan je woonruimte verliezen."

En daarnaast kan de verhuurder nog overgaan tot het beboeten van de huurder of schadevergoedingen opleggen. "Het is daarom heel goed om afspraken hierover vast te laten leggen in een onderhuurovereenkomst, zodat je niet aan de achterkant geconfronteerd wordt met allerlei ongewenste verrassingen."