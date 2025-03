Voor veel hondeneigenaren betekent in het bos lopen dat het dier niet aan de lijn hoeft. Maar dat mag vanaf morgen in de provincie Utrecht in veel minder gebieden. De reden? De wolf. Bij hondeneigenaren veroorzaakt het vooral onrust.

Van 15 maart tot 15 september moeten hondeneigenaren in bosgebieden rondom de Leusderheide eraan geloven: de hond moet aan de lijn. En niet iedereen is daar blij mee.

'Behoorlijk ingrijpend'

"Het is een behoorlijk ingrijpend besluit voor hondeneigenaren hier in deze omgeving", vertelt een hondeneigenaar die met haar labrador - nu nog los - in het gebied aan het wandelen is.

Haar medewandelaar met hond vindt dat ook. Volgens haar is het voor de gezondheid van het dier nodig om het los te laten lopen. "Op het moment dat je ze aan de lijn houdt, en je komt in het bos allemaal andere honden aan de lijn tegen, dan raken ze gefrustreerd en geïrriteerd. Dan gaan ze ruzie maken. En dat is natuurlijk het laatste wat je wil."

Risico op boete

"Je wilt goed voor je hond zorgen en de hond de bewegingsvrijheid geven die hij nodig heeft", gaat ze verder. "Maar als je dat doet, dan overtreed je vanaf morgen dus een verbod. En loop je dus elke keer dat je dat risico op een boete."

Ze zijn hier niet alleen in. Beiden zitten ze in een WhatsApp-groep met daarin ondertussen meer dan 300 hondenliefhebbers uit de regio. "Iedereen is verontrust, verontwaardigd en maakt zich zorgen. Hoe moet dat nu? Moeten wij dan tegen allerlei regels in onze honden gaan uitlaten? Los, want het mag eigenlijk niet, maar we willen het wel en het moet wel."

Confrontaties tussen hond en wolf

Maar ondanks de bezwaren van hondeneigenaren is het morgen wel zo ver. In voorbereiding daarvan worden er, onder anderen door Rein Zwaan van Staatsbosbeheer, bordjes opgehangen met daarop: 'Let op: wolvenleefgebied. Honden aan de lijn van 15 maart tot 15 september.'

Zwaan zelf heeft niet het gevoel dat er erg veel verandert voor de hondenbaasjes. "Die wolven, die lopen hier natuurlijk al langer. Toen mochten de honden nog wel los, maar toen heb je natuurlijk ook gezien dat er behoorlijk wat confrontaties zijn geweest tussen de wolf en loslopende honden."

Advies van wolvenexperts

Volgens Zwaan is dat ook dé reden voor het besluit. "Dat willen we voorkomen, omdat daar uiteindelijk ook uit kan voortkomen dat de wolf te dicht bij mensen komt. Vandaar dat we nu hebben gezegd: 'We willen dat de honden aan de lijn gaan in deze periode.'"

Dit komt niet alleen vanuit Staatsbosbeheer, maar is besloten met natuurbeheerder Utrechts Landschap, de provincie Utrecht, RUD Utrecht en de gemeente Zeist. Daarbij is ook advies gevraagd van wolvenexperts, die vooral voor deze periode waarschuwen. "Dit is de periode dat ze jongen krijgen en daarmee worden ze extra beschermend. Dan gaan ze uiteindelijk mogelijk ook de confrontatie aan met honden."

Geen alternatief

Zwaan zegt dat er nog genoeg plekken zijn waar je als hondeneigenaar met de hond los kunt lopen. Maar de twee hondeneigenaren in het gebied zien dat toch anders. "Kleine gebiedjes misschien, maar dat gaat denk ik ook uit de hand lopen: honden die elkaar gaan bijten, honden die de weg op rennen, wandelaars die gek worden van al die honden."

"Nu kan het zich juist verspreiden", zegt een van de wandelaars. "Iedereen kan zo rustig zijn gebied zoeken en volgens mij gaat het hartstikke goed."

Besluit heroverwegen

Wat zij het liefst willen? "Het besluit moet heroverwogen worden en we moeten gehoord worden. Het feit dat de hondeneigenaren niet zijn meegenomen in deze besluitvorming en nu in zo'n grote impasse terechtkomen dat ze eigenlijk niet meer goed voor hun honden kunnen zorgen... Het is een heel ingewikkelde situatie geworden."

"Een hele grote groep mensen met hun dieren wordt daar dus iedere dag nu de dupe van", benadrukt ze. "En we weten gewoon even niet hoe het moet."