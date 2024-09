Vanaf 1 januari 2025 hebben 30 gemeentes een zero-emissiezone voor bestel- en vrachtwagens. Marktondernemers liggen er wakker van. "Voor de meeste van ons is een elektrische auto niet haalbaar. Tachtig procent gaat stoppen."

Ger Verbrugh werkt al bijna 40 jaar op de markt, waar hij samen met zijn vrouw ondergoed en nachtkleding verkoopt. Hij rijdt in de regio van markt naar markt. Zo staat hij op vrijdag met zijn kraam in Rotterdam Alexander, en op dinsdag en zaterdag in het centrum van de stad.

Voor niets een nieuwe bus

"Ik ben geboren op de markt. Mijn vader en mijn opa stonden ook op de markt. Ik doe dit werk met hart en nieren, in weer en wind." Maar vanaf 1 januari wordt het leven als marktondernemer voor Ger een stuk moeilijker, en vooral duurder, door de invoering van de zero-emissiezone in Rotterdam.

Deze zone geldt voor zakelijke auto's. Of je als ondernemer een zero-emissiezone in mag, hangt af van de uitstoot van de bedrijfsauto. "Ik heb vorig jaar een schonere diesel gekocht, maar die mag vanaf 2028 ook het centrum niet meer in. Eigenlijk heb ik hem voor niets gekocht", vertelt Verbrugh.

'Het is niet op te brengen'

"Ik lig er echt wakker van hoe dit nu verder moet. Ik denk dat 80 procent van mijn collega's, net als ikzelf, gaat stoppen", vreest hij. "Het is gewoon niet op te brengen. De meesten kunnen niet eens een nieuwe fiets betalen, laat staan een nieuwe auto."

In Rotterdam hebben marktondernemers het niet breed, en veel van hen rijden nog in oude dieselbusjes, zegt Verbrugh. "Die hebben straks echt een probleem. Na 2025 is het afgelopen voor die jongens."

Niet in verhouding

Een elektrische bus is voor Verbrugh geen optie. "Nieuw zijn ze te duur, en tweedehands werkt niet voor mij. Zo'n busje kan leeg misschien 400 kilometer rijden, maar wij moeten het helemaal volladen. Dan kom je niet verder dan 70 kilometer."

Wat Verbrugh daarnaast stoort, is dat hij de investering voor zijn gevoel 'voor niks' moet doen. "Het gaat om twee dagen in de week, 20 minuten per dag, om de markt in het centrum van Rotterdam te kunnen bereiken. Ik vind de gevraagde investering niet in verhouding."

Einde van de markt

De marktondernemer vreest dat de maatregel einde verhaal betekent voor hem en zijn collega's. "De zero-emissiezone is het einde van de markt. Kooplieden verdwijnen en degenen die overblijven worden dubbel zo duur, omdat ze anders hun investering niet kunnen terugverdienen."

"Als ik zou investeren in een elektrische bus moet ik mijn pyjama's twee keer zo duur maken. Terwijl op de markt juist mensen lopen die op de kleintjes letten. Het is ook een sociaal gegeven: wij horen wat er bij de mensen speelt. Ook daarom moet de markt blijven bestaan", zegt Verbrugh.

Te weinig bereik

Ook Louise Wesselius, voorzitter van de Vereniging van de Ambulante Handel die de belangen van alle 20.000 marktondernemers vertegenwoordigt, maakt zich grote zorgen.

"Als de stad straks gaat eisen dat iedereen elektrisch moet gaan rijden, dan blijft er maar een handjevol ondernemers over, want de prijzen zijn gewoon veel te hoog, en het bereik van een elektrische wagen is nog niet toereikend."

Geen gesprek

"Wij maken ons echt zorgen hierover", zegt Wesselius. "We willen voorkomen dat de markt uit het centrum gaat verdwijnen. Ik ben bang dat het allemaal te snel wordt ingevoerd, en dat er te lichtvoetig mee om is gegaan."

Ze denkt dat de politiek geen rekening heeft gehouden met de markten. "Ze hebben ons niet helemaal in beeld gehad. Er is wel gesproken met mensen van de kermis, maar de mensen van de markt zijn eigenlijk een beetje vergeten."

Opladen

Ook het opladen is een grote zorg, zegt Wesselius. "De infrastructuur is er vaak nog niet. Ook mag je niet met een auto en een verkoopwagen aan het oplaadpunt komen. Je kunt een verkoopwagen niet onbeheerd achterlaten."

"Het beste zou zijn als we zouden onthaasten en het nog een tijdje voor ons uit kunnen schuiven totdat de oplaadinfrastructuur beter is en er goedkopere voertuigen op de markt zijn. We zijn ook niet van paard en wagen meteen in een grote vrachtwagen terechtgekomen. Dat heeft ook jaren geduurd."

Financiering

Lector stadslogistiek aan de Hogeschool van Amsterdam Walther Ploos van Amstel begrijpt dat sommige marktondernemers met de handen in het haar zitten, maar denkt niet dat het einde van de markt nabij is.

Hij wijst erop dat marktondernemers niet terechtkunnen bij leasemaatschappijen en banken. "Als je als kleine ondernemer naar leasemaatschappijen gaat, dan willen ze al je stukken hebben en maak je weinig kans op financiering. Daar moet de overheid echt wat aan doen. Misschien met een garantiefonds."

'Echt ongezond'

Voor ondernemers die in de knel komen is er toch veel mogelijk, zegt Ploos van Amstel. "Je kunt een ontheffing aanvragen, en de logistiek manager van de gemeente kan daarbij helpen."

"We kunnen alleen niet voor de marktondernemers totaal andere spelregels invoeren, hoe belangrijk ik de markt zelf ook vind. Oude dieselbussen horen niet meer in de stad. Dat is echt ongezond. Je verkoopt ook geen bedorven kaas of vis aan je klanten."