In Assen is vandaag het Truckstar Festival begonnen. Voor veel bedrijven is het een moment om hun mooiste vrachtwagens en nieuwe innovaties te laten zien. Maar ook om nieuwe mensen te werven, want er is een groot tekort aan vrachtwagenchauffeurs.

Het Truckstar Festival is op het TT circuit in Assen, er worden ongeveer 2.300 vrachtwagens uit binnen- en buitenland verwacht. Naast dat er veel bijzondere en unieke trucks te zien zijn, draait het festival vooral om het werven van nieuwe chauffeurs, want die zijn hard nodig.

'Gaat 24 uur door'

Janneke Gijsbers van de Cornelissen Groep, een transportbedrijf met ruim 500 vrachtwagens, ziet dit probleem ook elke dag. "We worden groter, we werken in de winkeldistributie en dat gaat 24 uur per dag, 7 dagen in de week door. We merken zeker wel dat we de instroom nodig hebben."

"In de branche is het algemeen bekend dat het moeilijk is om mensen te vinden en dat is voor ons niet anders", vertelt ze. "We proberen er alles aan te doen om die instroom zo optimaal mogelijk te hebben."

Vergrijzing belangrijke reden

"Je moet zorgen, als werkgever, dat het aantrekkelijk is om bij ons te komen werken," gaat Gijsbers verder. "Voor chauffeurs is het heel erg belangrijk dat het materiaal altijd in orde is. Bij ons mag je ook een lampje of een dingetje extra op de truck hebben."

Maar toch blijft er een tekort aan personeel. Gijsbers noemt meteen de vergrijzing als een belangrijke reden. "Je ziet dat veel mensen tegelijk met pensioen gaan."

745.000 vacatures in 2028

Het tekort aan chauffeurs lijkt de komende jaren alleen maar groter te worden. De International Road Transport Union (IRU) ziet dat er in Europa nu al meer dan 233.000 ongevulde vacatures zijn voor vrachtwagenchauffeurs en verwacht dat er in 2028 meer dan 745.000 vacatures zijn.

Barry Bijlholt van Logistic Force, een opleider in de transportsector, herkent dat beeld. "Het is lastig om vandaag de dag nieuwe chauffeurs te vinden. Er is eigenlijk te weinig aanwas."

'Als ik het nu niet doe, doe ik het nooit'

"Het is een vergrijzende doelgroep eigenlijk," gaat hij verder. Hij ziet vooral zij-instromers komen. "Mensen die via een opleidingstraject alsnog hun rijbewijs voor de vrachtwagen halen."

Sommigen maken volgens hem de overstap met het idee: 'als ik het nu niet doe, dan doe ik het nooit.' "Dan komen ze alsnog in de auto terecht." Maar zelfs met deze zij-instromers blijven de zorgen hoog. "Het begint wel nijpend te worden. Er gaan steeds meer mensen met pensioen."

Een grote wagen

De jonge vrachtwagenchauffeur Remco Stolk is juist een uitzondering. Hij is pas 24 jaar en zit elke werkdag met een brede lach in zijn vrachtwagen. "Heel veel jonge jongens zoals ik zien zo'n grote wagen staan en denken: 'ja, dat trekt mij wel.'"

Niet alleen de wagen, ook als het gaat om zijn loon als jonge chauffeur is hij alles behalve ontevreden. "Maar als ik hoor wat mensen om mij heen verdienen, daar kom ik mijn bed niet voor uit." Er moet volgens hem wel iets veranderen om nieuwe mensen aan te trekken.