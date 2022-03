Is een einde van de oorlog in zicht, nu Poetin zich volledig wil richten op de Dombas, in het oosten van Oekraïne? Geopolitiek expert Alex de Krijger wil die conclusie nog niet trekken: "Rusland heeft nog enorm veel materieel en wapens achter de hand."

Het oostelijk deel van Oekraïne aan Poetin geven, in ruil voor een staakt-het-vuren. Dat zou volgens De Krijger 'een idioot plan' zijn. Hij reageert daarmee op de toenemende druk op president Zelensky van Oekraïne, om dit te overwegen. "Hij zou daarmee de agressor belonen. Het is juist zaak dat er vanuit kracht wordt gehandeld. De enige die bepaalt of hij een deel van zijn land wil opgeven is Zelenksy zelf."

'Europa bang voor Poetin'

Vandaag geeft de Amerikaanse president Joe Biden een speech in de Poolse hoofdstad Warschau.Tot nu toe benadrukt Biden dat de Verenigde Staten vol inzetten op het bewapenen van Oekraïne. Hij laat daarmee een harder geluid horen dan Europa tot nu toe doet, ziet De Krijger.

"De Amerikaanse president is heel duidelijk en wil Zelensky absoluut niet onder druk zetten om concessies te doen aan Poetin. Dat laat zien dat de Amerikanen veel meer uitgaan van hun eigen kracht. In Europa zijn we banger voor Poetin dan andersom. Daarmee scheppen we een precedent. Poetin heeft al eerder de Krim ingenomen, dat gedrag mag je niet belonen."

'VN doen veel te weinig'

Ook de Verenigde Naties (VN) zijn opvallend passief als het om de oorlog van Poetin gaat. De vraag is ook hoeveel zij kunnen doen, aangezien Rusland als permanent lid van de VN-Veiligheidsraad de boel blokkeert.

Maar wat De Krijger betreft doet de VN veel te weinig. "Er is echt wel iets mogelijk, ondanks het Russisch veto. De VN zijn hoeder van de internationale rechtsorde, maar doen niks.Ik heb de secretaris-generaal Gutteres nog niet in Kiev gezien. Hij moet daar zo snel mogelijk heen, tot dat het bestand geregeld is."

'Poetin schendt alle fundamentele rechten'

Havenstad Mariupol in het zuidoosten van het land is inmiddels grotendeels met de grond gelijkgemaakt. Dat is typerend voor Poetin, zegt de geopolitiek expert. "Het is hem ten voeten uit. Hij deed precies hetzelfde in Aleppo in Syrië. Of hij trekt zich terug, of hij gooit alles plat. Met chemische wapens als het moet.

De hulp in Mariupol komt intussen maar moeizaam op gang. Medische middelen en andere goederen weten het deel van het oostelijk deel van het land nauwelijks te bereiken. Dat er zelfs binnen een oorlog een aantal 'spelregels' bestaan, zoals hulporganisaties doorlaten lijkt Poetin te negeren. "Hij schendt alle fundamentele principes uit het Verdrag van Genève (dat burgers moet beschermen, red.), dramatisch."