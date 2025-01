Wat te doen met al die bestelbusjes die vanaf vandaag sommige binnensteden niet meer in mogen? Twee hulporganisaties hebben wel een idee: ze zamelen de voertuigen in voor Oekraïne, waar het leger ze goed kan gebruiken. "Van levensbelang aan het front."

In dertien gemeenten geldt per 1 januari 2025 een zero-emissiezone voor vrachtwagens en bestelbusjes op benzine of diesel: daar zijn alleen nog voertuigen die elektrisch of op waterstof rijden in het centrum toegestaan. Maar waar moeten 'afgedankte' busjes nu heen?

'Rijdt nog als een zonnetje'

Ook in Amsterdam is vandaag de zero-emissiezone ingevoerd dat betekent dat stukadoor Eric Raus niet meer overal in de stad mag komen met zijn rode dieselbusje. "Terwijl hij nog als een zonnetje rijdt. Ik heb mijn busje goed verzorgd door de jaren heen."

Toch maar naar de sloop brengen? Eric peinst er niet over: hij overhandigt zijn busje aan hulporganisatie Eyes on Ukraine. Die heeft samen met Protect Ukraine inmiddels al zo'n 150 voertuigen ingezameld voor het land dat in oorlog is met Rusland.

Busjes niet 'werkloos' laten staan

Nu richten ze zich op het inzamelen van bestelbusjes die door de strengere regels afgedankt worden. "Geef je bus een nieuwe klus", zegt Farid Berikov van Eyes on Ukraine. De actie loopt volgens hem tot nu toe redelijk goed: "We hebben al meer dan tien wagens ingezameld."

De hulporganisaties benadrukken dat het erg zonde zou zijn om de voertuigen hier 'werkloos' te laten staan of zelfs te slopen terwijl ze aan het front in Oekraïne letterlijk van levensbelang zijn.

Schakelen en remmen

De ingezamelde voertuigen worden namelijk gebruikt om gewonden van het front naar (veld)hospitalen te brengen, troepen te bevoorraden of burgers te evacueren uit oorlogsgebied.

De eigenaren krijgen een vriendenprijsje voor hun busje of de sloopwaarde wordt vergoed, al mag gratis doneren natuurlijk altijd. Berikov: "Schade maakt niet uit, zolang de wagen motorisch maar goed is: je moet kunnen schakelen en remmen."

Rusland als grote buurman

Dat zit met je dieselbusje van stukadoor Eric dus wel goed. "Ik ben er van de zomer nog naar Finland mee gereden." De motivatie om zijn wagen aan Oekraïne te schenken is dan ook niet geheel toevallig: zijn moeder is Fins.

"Er is daar door de geschiedenis een paraatheid voor Rusland, de grote buurman die ze niet vertrouwen", legt hij uit. "Ik heb van mijn grootouders de hele historie van verhalen over de strijd tegen de Russen gehoord."

Zelf naar Oekraïne?

"Het idee dat de mensen in Oekraïne nu gewoon de strijd leveren die mijn oma ook geleverd heeft", gaat Eric verder. "Ik denk dat dat voor mij misschien een extra zetje is geweest om niet mijn auto te laten slopen, maar naar Oekraïne te rijden."

Hij is namelijk van plan om zijn dieselbusje hoogstpersoonlijk af te leveren. "Ik ben gewoon benieuwd aan wie ik het geef. Je leert daar mensen kennen, zij vertellen hun verhalen en die kan ik hier dan weer vertellen."

Band opbouwen belangrijk

Het opbouwen van zo'n band is erg belangrijk, weet Berikov van Eyes on Ukraine. Dit soort mond-op-mond-'reclame' zorgt er volgens hem namelijk voor dat anderen ook horen over de noodzaak om de Oekraïners te blijven ondersteunen met middelen, zoals voertuigen.

En zo komen er meer busjes binnen, hoopt hij. Met die van Eric zijn de hulporganisaties in ieder geval erg blij. "Hier kan je van alles in vervoeren", constateert Berikov tevreden. "En ook voorwielaandrijving, mooi. Goed voor de modder en de sneeuw daar."