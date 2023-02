Nog geen 3 jaar geleden investeerde Nico Letsch 1 miljoen euro in een gloednieuwe garnalenkotter met vergunning. Hij wilde er garnalen mee vissen op de Noordzee. Toch stopt hij er nu mee.

Hoewel hij inmiddels bijna 70 is, was Nico 'Zeebonk' - zoals hij bekend staat in Scheveningen - van plan om nog wat jaren door te gaan en zijn zaak op een gegeven moment over te doen aan zijn zoon.

Vergunningen ingetrokken

Dat dit nu anders loopt, heeft alles te maken met het feit dat na de afgelopen jaarwisseling de vergunningen afliepen. En zonder vergunning mag er niet gevist worden naar garnalen, die vooral in Natura 2000-gebieden leven.

De overheid verstrekte voor 9 maanden voorlopige gedoogvergunningen, met de voorwaarde dat garnalenvissers katalysatoren in hun schepen zouden laten inbouwen. De kosten daarvan zijn 100.000 euro per boot.

'Slecht voor dieren en planten'

Maar terwijl garnalenvissers als Nico overwogen te investeren, bleek de hele vergunning ter discussie te staan. Vijftien natuurorganisaties, waaronder de Waddenvereniging, zeggen dat de garnalenvisserij mogelijk schade toebrengt aan de bodem en daarmee de ecologie onder water.

Ze eisen nu dat het ministerie gaat handhaven, anders stappen ze binnenkort naar de rechter. Volgens de organisaties wordt er veel te intensief gevist.

Bron: EenVandaag Nico Letsch op zijn boot in Scheveningen

Nog geen concreet bewijs

"In totaal wordt er 250.000 uur met netten over de bodem gegaan. Er zijn plekken die wekelijks een net over zich heen krijgen, dat is slecht voor de kwetsbare planten en dieren op de bodem. Wij willen dat daar door het ministerie goed naar gekeken wordt en dat nieuwe vergunningen daaraan getoetst worden", zegt mariene bioloog Wouter van der Heij van de Waddenvereniging.

Concreet bewijs dat op garnalen vissen schadelijk is voor de bodem is er nog niet. Toch brengt het garnalenvissers in een lastig parket, zegt onderzoeker aan de Wageningen Universiteit, Kees Taal. "Er moet echt meer onderzoek naar worden gedaan. Hier geldt nu het voorzorgsprincipe: de vissers moeten bewijzen dat wat ze doen níét schadelijk is. Dat is lastig, want zolang er geen vergunning is, kan er niet gevist worden."

'Totaal andere tijd'

Dat hij nu niet kan vissen, is voor Nico de druppel. In de 55 jaar dat hij dit beroep doet, is er veel veranderd in regelgeving. "In het begin konden we varen waar we wilden, vissen waar we wilden. Het was een totaal andere tijd." De quota en regelgeving die met de jaren kwamen, maakten het vissen steeds ingewikkelder, vertelt hij.

"Ik werd langzamerhand gek van elke keer weer nieuwe regels. Ik heb mijn zoon ook gezegd wat anders te gaan zoeken, een goede baan, want dit vrije beroep wordt langzaam kapotgemaakt", vindt Nico.

Garnalen uit het buitenland

Nico ziet het allemaal met argusogen aan: "Die natuurorganisaties, ze kunnen ook doorslaan. Ze hebben het over bodemvernietiging, maar de zee is zoveel ruwer voor de bodem dan dat ik er een keer met mijn bootje overheen vaar. Als we zo doorgaan stopt iedereen ermee, gedwongen of niet."

Hij vreest voor de gevolgen: "Dan kunnen we straks de garnalen uit het buitenland halen, dan krijg je die baggertroep hier. En daar nemen ze het niet zo nauw met de natuur als hier, ik vind het een beetje krom allemaal."

'Het is klaar'

Ondertussen heeft Nico 'Zeebonk' er een hard hoofd in dat hij zijn kotter, de Scheveningen 43 die voor 750.000 euro te koop staat, voor een mooie prijs verkoopt.

"Het is een supermooie boot, helemaal naar mijn wensen gemaakt. Wie had gedacht dat alles in 3 jaar zo kon veranderen? Ik begrijp best dat eventuele kopers eerst maar eens kijken hoe het afloopt met die vergunningen. Ik stop er in elk geval definitief mee, het doet pijn na 55 jaar, maar het is klaar."