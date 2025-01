Minder aandacht voor duurzaamheid, meer voor bedrijven en de economie. De Europese Commissie wil dat we die koers in Europa gaan varen. Goed idee, vindt financieel journalist Martin Visser, "maar Europa loopt achter de feiten aan."

'Competitiveness Compass', concurrentie-kompas, heet het nieuwe plan dat de Europese Commissie vandaag presenteerde. Het grote doel: de regeldruk bij bedrijven verminderen.

Regeldruk verminderen

Om zich aan de huidige regelgeving te houden, moeten bedrijven veel doen. Maar met de 'nieuwe koers' zou deze regeldruk verminderen, waardoor ze bijvoorbeeld minder verantwoording hoeven af te leggen over duurzame keuzes of de omstandigheden van hun personeel.

Hierdoor kunnen bedrijven makkelijker geld lenen, fuseren, en zich meer richten op innovatie. Want ook innovatie is een groot onderdeel van het plan van de Europese Commissie.

Concurrentiepositie verslechtert

En dat is hard nodig, vertelt financieel journalist Martin Visser van de Telegraaf. "De urgentie ligt nu veel hoger."

"Er is een grote mondiale economische strijd gaande tussen Amerika en China, en Europa staat erbij en kijkt ernaar, om het heel zwart-wit te zeggen. Europa moet dynamischer en innovatiever worden", vertelt de journalist.

Goedkopere energie

Ook moet energie goedkoper worden. "We zijn voor onze energie ontzettend afhankelijk van andere delen van de wereld. Hoe langer wij blijven drijven op fossiele energie, hoe langer wij dus afhankelijk blijven van bijvoorbeeld Amerika, maar ook Qatar."

Dat is ook te merken in de prijs, weet Visser. "Willen we onafhankelijk zijn en de energieprijs drukken, dan zal Europa ook moeten blijven investeren in windmolens, zonneparken en dat soort initiatieven."

Minder focus op duurzaamheid

Tegelijkertijd wordt klimaat, waar de focus de afgelopen jaren meer op lag, iets meer losgelaten. "De Europese Commissie zegt zich nog volledig achter de klimaatdoelen te scharen, en ik denk dat ze dat oprecht menen, maar ze zoeken naar een veel pragmatischere insteek."

Bedrijven hadden afgelopen jaren namelijk een heleboel extra taken. "Het is een optelsom van verstikkende regels waar bedrijven in andere delen van de wereld niet mee te maken hebben. Dus daar zoeken ze een soort pragmatische weg uit zonder de hele agenda over boord te gooien."

'We zijn te laat'

Kortom, Europa is te afhankelijk en loopt zelf teveel achter. Niet alleen op gebied van energie, maar ook met tech. "Ga maar het aantal grote tech bedrijven tellen en dan kom je erachter dat nagenoeg alles in Amerika zit."

De koerswijziging lijkt dus een stap in de goede richting. "Maar", vertelt Visser, "Europa is ontzettend laat. En het risico is natuurlijk ook dat het heel veel geld gaat kosten voor alle 27 lidstaten het met elkaar eens zijn." Er gaat volgens Visser nog heel veel onderhandeld worden. "En hopelijk hebben we genoeg tijd om ons been economisch bij te trekken."