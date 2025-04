Journalist Paul Schram heeft de journalistieke prijs De Tegel gewonnen in de categorie 'Onderzoek'. Voor EenVandaag dook hij maandenlang in Co-Med en bracht de misstanden bij de omstreden huisartsketen aan het licht.

Het onderzoek begon met een bericht via Facebook, vertelt Schram als hij de prijs in ontvangst neemt. "Het begon met een kleine tip en het was een ui die je kon afpellen tot iets heel groots. Dat is eigenlijk zoals je het hoopt als journalist."

'Systemisch probleem blootgelegd'

Na die tip deed Schram maandenlang onderzoek en maakte een reeks tv-reportages, radio-gesprekken, online artikelen en uiteindelijk de zesdelige podcast 'Co-Med Crisis'. De omstreden huisartsenpraktijk werd vorig jaar failliet verklaard.

Met zijn onderzoek legt Schram volgens de jury "een systemisch probleem bloot met grote maatschappelijke impact en wetsaanpassingen. Het diepgravende journalistieke werk toont genadeloos aan hoe marktwerking in de publieke sector ontspoorde met duizenden patiënten als slachtoffer."

Weinig toezicht

Wat Schram het meest heeft verrast in het onderzoek is hoe weinig toezicht er is, laat hij weten. "En dat eigenlijk de journalistiek toch het werk van de toezichthouders weer eens heeft gedaan. Dat is eigenlijk wel de kracht van ons vak en dat blijft gewoon schitterend."

"Ik ben ontzettend trots dat we als EenVandaag met veel journalistieke vasthoudendheid dit dossier hebben onderzocht", vertelt Schram. "We hebben blootgelegd hoe falende marktwerking in de zorg kan leiden tot fraude, ondermaatse zorg en grote gevolgen voor tienduizenden patiënten. De verhalen hebben uiteindelijk zelfs bijgedragen aan veranderende wetgeving."

'Essentie van goede journalistiek'

Ook EenVandaag-hoofdredacteur René van Brakel is trots op de prestatie van Schram. "Dit is de essentie van goede journalistiek."

"Met de hulp van mensen die ons hun verhaal toevertrouwen laten zien waar fouten en misstanden zijn ontstaan en de verantwoordelijken daar op aanspreken", vertelt hij.