In de Amerikaanse stad Tampa in de staat Florida zetten bewoners zich schrap voor een natuurramp. Over enkele uren komt daar orkaan Milton aan. Deze wordt nu al gezien als historisch. De laatste keer dat er een orkaan door deze stad raasde was in 1921.

"Naast het feit dat Milton op dit moment een categorie 5 orkaan is - dat zijn windsnelheden van boven de 250 kilometer per uur - is het grootste gevaar wat erbij komt kijken de stormvloed", merkt orkaanexpert Nadia Bloemendaal op. De watermassa wordt dan continu de kust opgeduwd. En hoe hoger de windsnelheid, hoe hoger die stormvloed kan worden, legt ze uit.

Huizen onder water

De voorspelling is dat Milton een stormvloed van 4,5 meter in het gebied rond om de kust op gaat duwen. Dit betekent dat huizen in dat gebied compleet onder water zullen komen te staan. "Er wordt ook wel gezegd dat dit niet te overleven is." De bewoners moeten daarom zo snel mogelijk worden geëvacueerd.

"Een ander gevaar is dat Milton na alle waarschijnlijkheid nog ruim 400 millimeter aan neerslag met zich mee gaat brengen", vertelt Bloemendaal. "Wat betekent dat ook verder het binnenland in er nog overstromingen plaats kunnen gaan vinden."

Steeds warmer zeewater

De reden dat deze orkaan zo sterk is, heeft veel te maken met het zeewater dat steeds warmer wordt. "Hoe warmer het water, hoe meer voeding er is voor een orkaan. Onder klimaatverandering zien we dat het water steeds sneller aan het opwarmen is", legt de expert uit. Dit maakt het uiteindelijk makkelijker voor een orkaan om binnen een korte tijd categorie 4 of 5 op de schaal van Saffir en Simpson te bereiken.

"Orkanen hebben een zeewatertemperatuur van 27 graden Celsius nodig om te kunnen groeien en door te intensiveren. Milton en ook Helene van twee weken geleden, liggen in de Golf van Mexico. Daar is het water op dit moment rond de 30 graden Celsius", vertelt ze. "Dat betekent dus dat er veel meer extra energie beschikbaar is voor die orkaan, waardoor het makkelijker is voor die orkaan om door te groeien tot zo'n categorie."

Vaker storm in Nederland

Vanaf morgen krijgen we in West-Europa, vooral in Spanje en Portugal, te maken met 'ex-orkaan' Kirk. De voorspelling is dat de afgezwakte orkaan, die nu kan worden omschreven als een storm, Nederland overslaat. Maar even kwam het wel heel dichtbij. Hoe groot is de kans dat we binnenkort te maken krijgen met een orkaan zoals Milton? "Die kans is eigenlijk niet heel groot. Dat komt omdat het zeewater hier simpelweg te koud is", zegt Bloemendaal.

Een orkaan als Milton zou in dit gebied dus niet kunnen overleven. "Maar de verwachting is dat we onder klimaatverandering vaker van dit soort sterke stormen mee zullen maken. Dit vanwege het warmere zeewater, want hierdoor wordt het makkelijker voor orkanen om verder noordwaarts te komen. Dus ook het gebied waar je dus die grens van 27 graden bereikt, schuift op."

'In principe kunnen we het aan'

Mocht het zover komen, dan zit het grootste gevaar volgens Bloemendaal in de wind en regen die zo'n orkaan met zich meebrengt. "Je kan dan de impact die we eigenlijk met elke storm wel zien verwachten, dus bomen die om kunnen waaien en takken die af kunnen breken. Op zich kunnen onze huizen deze windsnelheden wel aan. En we hebben gelukkig goede dijken om de stormvloed buiten te houden. Die moeten up-to-date gehouden worden."

Het is vooral de regenafvoer waar de orkaanexpert voor waarschuwt. "Een goede afvoer is heel handig, zowel in je eigen tuin als op grotere nationale schaal. We hebben een rivier, maar dan moet de rivier wel gewoon die watercapaciteit aankunnen en niet al helemaal vol staan. Dus het is natuurlijk wel ook een beetje timing. Maar in principe kunnen we het aan."