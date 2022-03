Brussel zit vandaag bomvol met wereldleiders vanwege de NAVO-, EU- en G7-top. Zij bepalen wat er moet gebeuren rond de oorlog tussen Oekraïne en Rusland. Als het aan expert David Criekemans ligt, moet er vooral beter worden gecommuniceerd.

Een historische dag in Brussel, zo werd uitgekeken naar de topoverleggen van vandaag. Eerst spraken alle NAVO-regeringsleiders, vervolgens zijn er nog gesprekken tussen de Europese leiders en binnen de G7.

Extra troepen

De NAVO sprak over de oorlogssituatie, de Europese Unie spreekt vooral over sancties door. De NAVO heeft de conclusies wel al getrokken. Alle landen hebben nog eens afgesproken de NAVO-norm van 2 procent te willen halen.

Ook krijgt Oekraïne meer drones en luchtafweersystemen, en worden er vier nieuwe gevechtstroepen naar oostelijke NAVO-lidstaten gestuurd. Daarmee komen er troepen in de hele strook van de Baltische Zee tot de Zwarte Zee.

'Duidelijke boodschap'

"De gevechtstroepen hadden we al in Polen en de Baltische Staten", vertelt professor internationale politiek David Criekemans. "De extra troepen zijn om hen te steunen, maar ook om een duidelijke boodschap te geven aan Moskou."

Zo weten ze in het Kremlin dat er wat zwaait als de Russische troepen voet zetten op grond van de NAVO, geeft hij aan.

Minder openbaar communiceren

Criekemans hoopt dat we nu op het punt zijn gekomen dat er minder openbaar wordt gecommuniceerd over welke hulp er allemaal wordt geboden. "Niet meer welke wapens, welke routes en wegen er worden genomen. Je ziet dat de Russen dat dan aanstippen als doelwit."

Dat er in het publieke domein over zulke details wordt gesproken, ligt volgens hem aan de generatie van Europese leiders. "Zij hebben in de politieke praktijk nog nooit oorlog meegemaakt. Dat zie je in de taal die ze uitslaan. Er is daar voorzichtigheid nodig."

Voorwaarden stellen

Er zijn wel meer verbeterpunten volgens Criekemans. Zo moet er met de Verenigde Staten beter worden afgesproken welke sancties er worden opgelegd. Ook moet er meer over voorwaarden worden gesproken.

"Nu worden de sancties over elkaar heen gerold", zegt hij. "Er moet meer rekening worden gehouden met voorwaarden. Dat je tegen de Russen zegt dat als zij bereid zijn tot een wapenstilstand of het terugtrekken van troepen uit en bepaald gebied, dat er dan bepaalde sancties afgaan. Daar moet je over communiceren."