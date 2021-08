Ze investeerden honderdduizenden euro's, maar door fouten van de gemeente is het huis van Anne en Bert Beernink uit Hengelo nog nauwelijks iets waard. "We zitten klem."

Het is inmiddels 21 jaar geleden dat Anne en Bert Beernink hun droomhuis kochten in Hengelo. Ze investeerden 8 ton in de woning, met de verwachting er samen oud te worden. Maar nu is het huis niets meer waard.

Van woning naar fabriek

Dat heeft alles te maken met het centrum voor kinderen met een meervoudige verstandelijke beperking, dat in 2002 op 5 meter afstand van de woning werd gebouwd. Iets wat helemaal niet mag; de minimale wettelijke afstand is 30 meter, zegt directeur Erik Roelofsen van de Nederlandse Stichting Geluidshinder. Sinds het centrum in gebruik is, ondervinden Anne en Bert veel geluidsoverlast.

Achteraf blijkt dat de gemeente Hengelo met het bestemmingsplan van het huis van de familie Beernink heeft gesjoemeld. Toen de familie het huis kocht, stond op de verkoopakte dat het om een woning ging, maar in het gewijzigde bestemmingsplan was het ineens een fabriek, vertelt Bert.

Documenten verdwenen

En dat was nog niet alles: alle vergunningen voor het medisch kinderdagverblijf werden aangevraagd op het adres van Anne en Bert, om zo te zorgen dat een geplande nieuwbouwwijk wél op de wettelijke 30 meter afstand van het kinderdagverblijf zou komen.

Documenten, waarop bouwplannen en wijzigingen van bestemmingsplannen werden gebaseerd, zijn verdwenen. En dat is in strijd met de Archiefwet, een gemeente is altijd verplicht de dossiers 20 jaar te bewaren.

WOZ-waarde verder omlaag

Voor de derde keer is nu de geschatte marktwaarde van de woning flink gedaald. De gemeente stelde een tijdje geleden een WOZ-waarde vast van 267.000 euro. Maar toen Anne en Bert naar de rechter stapten, omdat het huis volgens hen veel meer waard is, stelde die nog een veel lager bedrag vast: 100.000 euro.

Het stel zit klem: "We kunnen niet weg, omdat ons huis onverkoopbaar is, maar we kunnen ook niet blijven want we worden gek van het lawaai."

'Corruptie'

Al jaren strijden Anne en Bert tevergeefs voor erkenning. De gemeente Hengelo geeft toe dat er fouten zijn gemaakt, maar de zaak is inmiddels onherroepelijk.

Volgens voormalig advocaat van de familie, Bernard Tomlow, stelt de gemeente zich rigide op. "De gemeente is dienaar van het algemeen belang. Als het eigen belang van de gemeente dan wordt vermengd, om bepaalde zaken voor elkaar te krijgen, begint het te stinken. Dat is corruptie."

Bron: EenVandaag Links het huis van de familie Beernink, rechts het medisch kinderdagverblijf

Uitkopen

De gemeente moet zich schamen, zegt letselschade-expert en mediator Yme Drost. "Hier is zoveel fout gegaan. Dit huis zou nu rond een miljoen euro waard moeten zijn, in plaats van een ton."

Hij vindt dat de gemeente Hengelo de familie 'voor een fatsoenlijk bedrag' moet uitkopen. "Pas dan is de fout hersteld en gedraag je je als een betrouwbare overheid."

Niet naar nationale ombudsman

De schade-expert zet vraagtekens bij het onderzoek naar deze zaak door de gemeenteraad en de rol van de gemeentelijke ombudsman, die de klacht van de familie moest behandelen terwijl hij onderdeel is van de gemeente.

Als inwoners van de gemeente Hengelo konden Anne en Bert Beernink niet terecht bij de nationale ombudsman, omdat de gemeente Hengelo daar niet bij aangesloten is. "In deze zaak is de ombudsman niet onafhankelijk. Een gemeentelijke ombudsman die de eigen gemeente controleert, dat is als de slager die zijn eigen vlees keurt."

'Overheid niet betrouwbaar'

Het dossier Beernink ligt bij burgermeester Sander Schelberg. Hij wil niet reageren bij EenVandaag. De gemeente gaat wel in beroep tegen de verlaging van de WOZ-waarde.

"Onbegrijpelijk", zegt Drost. "De gemeente vergeet dat hier twee mensen diep in de ellende zitten door fouten van de gemeente. De menselijke maat is volkomen uit het oog verloren. Er is hier geen sprake meer van een betrouwbare overheid."