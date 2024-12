De Amerikaanse president Joe Biden heeft gratie verleend aan zijn zoon Hunter Biden. Hij werd in juni schuldig bevonden aan de illegale aanschaf van een wapen. Maar door gratie ontkomt zijn zoon aan een gevangenisstraf. Hoe zit dat eigenlijk in Nederland?

Gratie is vermindering, verandering of kwijtschelding van een straf of maatregel die de rechter heeft opgelegd. Je kunt in Nederland al voor geldboetes vanaf 340 euro gratie vragen, tot en met veroordelingen tot levenslang. In de eerste 6 maanden van 2024 zijn er 362 gratieverzoeken geweest, daarvan zijn er 69 toegekend.

Vorstelijke macht

Richard van der Weide is strafrechtadvocaat en heeft meerdere keren een gratieverzoek ingediend. Het verlenen van gratie is van oudsher een speciaal recht voor de monarch, de koning dus.

"Je ziet het ook nog wel in tekenfilms. Dan was er een koning die op zijn troon zat. Vervolgens kwam de dorpeling langs en ging de rechtszaak voor zichzelf voeren. De koning zei dan: 'je krijgt gratie of je krijgt het niet'. Dus oorspronkelijk ligt die macht bij de vorst", vertelt journalist en historicus Coks Donders daarover.

Advies van OM en rechter

Sinds 1848 heeft Nederland ministeriële verantwoordelijkheid, waardoor de beslissing voor een gratieverzoek uiteindelijk bij de minister of staatssecretaris ligt. "Het is formeel de koning, maar de staatssecretaris beslist. De koning gaat echt niet achter zijn bureau al die gratieverzoeken beoordelen", zegt strafrechtadvocaat Van der Weide.

Bovendien gaat een gratieverzoek eerst nog langs de rechter en het Openbaar Ministerie. "Het gratieverzoek wordt gestuurd voor advies naar het OM en naar de rechter. Als die negatief adviseren, dan leidt dat ook meestal tot een afwijzende beslissing op het verzoek. De rechter die uiteindelijk betrokken is geweest bij de zaak, heeft daar wel degelijk een adviserende stem in."

Alleen in schrijnende situaties

De strafrechtadvocaat komt gratieverzoeken in zijn werkveld vooral tegen bij vrijheidsstraffen. Iemand heeft dan een gevangenisstraf en moet deze in de gevangenis of in een huis van bewaring uitzitten. In een aantal situaties kan een gratieverzoek een oplossing zijn. Zo kan het een uitkomst bieden als de uitvoering van een gevangenisstraf voor een veroordeelde belastend is, legt Van der Weide uit.

"De straf leidt dan tot een schrijnende situatie in de privésfeer of medische sfeer. Je moet bijvoorbeeld denken aan mensen die terminaal zijn die dan nog een aantal jaren of maanden de gevangenis in moeten. In die gevallen kun je een gratieverzoek indienen", legt de strafrechtadvocaat uit.

Strafvermindering of andere straf

Een gratieverzoek heeft dus alleen een kans van slagen op het moment dat er sprake is van gewijzigde omstandigheden die de rechter tijdens de behandeling van de zaak niet kende, vervolgt Van der Weide.

"Het kan alleen op het moment dat de straf onherroepelijk is, dus niet meer naar een hoger rechtscollege kan, en de straf daarmee vaststaat. En daarnaast moet er sprake zijn van nieuwe omstandigheden, die als het bekend zou zijn geweest bij de behandeling van de zaak tot een ander oordeel zou hebben geleid bij de rechter." Vervolgens kan er worden besloten voor een gedeeltelijke of gehele kwijtschelding, of een omzetting van de straf.

Frank Masmeijer

Een bekend voorbeeld van iemand die in Nederland gratie is verleend, is voormalig tv-presentator Frank Masmeijer. Hij zat 9 jaar in de gevangenis voor betrokkenheid bij cocaïnehandel.

Masmeijer moest eigenlijk nog anderhalf jaar toen hij in juli 2022 gratie van de koning kreeg en vervroegd vrijkwam.

'Dat bestaat niet in Nederland'

Toch verschilt Nederland erg met Amerika. Daar is de situatie vooral politiek gekleurd omdat de president zijn eigen zoon gratie heeft verleend. In Nederland komt dat haast niet voor. "Hier wordt echt alleen gekeken of die straf nog rechtvaardig is. Maar het kan ook dat een onvoorwaardelijke gevangenisstraf wordt omgezet naar een werkstraf", vertelt Van der Weide.

Over de situatie in Amerika is de strafrechtadvocaat duidelijk: "Dat een president in Amerika zijn eigen zoon kan pardonneren, vind ik vanuit rechtsstatelijk oogpunt potsierlijk. Dat bestaat in Nederland niet."