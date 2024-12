De één brengt alle feestdagen door bij familie of vrienden, de ander steekt de handen uit de mouwen als vrijwilliger. We spraken drie mensen die kerst en oud en nieuw (deels) niet thuis doorbrengen, maar op een vrijwilligerslocatie.

Lieuwe zit op de dierenambulance, Anniek is te vinden bij een bed-bad-broodvoorziening en Saskia opent de deuren van haar 'huiskamer' voor mensen die zich eenzaam voelen tijdens de feestdagen.

Lieuwe Jager rijdt tijdens de feestdagen op de dierenambulance

Bron: Eigen beeld Lieuwe voor zijn ambulance

"Kerst is een periode van gedekte tafels vol lekkers. Hartstikke leuk natuurlijk. Maar mensen vergeten weleens dat sommige dingen die op tafel staan giftig zijn voor hun huisdieren. Neem nu chocolade. Als een hond of kat dat te pakken krijgt en een grote hap neemt, dan kan het goed misgaan."

"Het zal niet de eerste keer zijn dat ik een schuimbekkende kat met stuiptrekkingen tegenkom tijdens de feestdagen. Als er zoiets gebeurt is dat voor mij het moment om in de auto te stappen om het dier te helpen. En het zo nodig met de ambulance naar het dierenziekenhuis te vervoeren."

Passie voor dieren

"Eigenlijk sta ik het hele jaar door stand-by voor de dierenambulance in de avonden en nachten. Ook tijdens de feestdagen. Eigenlijk om de simpele reden dat ik een passie heb voor dieren. En omdat er ook in Nederland veel dierenleed is, helaas."

"Het werk in de nachten vind ik soms best pittig. Je wordt namelijk alleen opgeroepen als het echt niet kan wachten tot de volgende ochtend. Bijvoorbeeld omdat er een dier is aangereden en zwaar gewond is."

Vriendin ook aan het werk

"Mijn vriendin is ook een groot dierenliefhebber. Zij werkt bij het dierenziekenhuis, ook tijdens kerst. We zijn dus allebei een deel van die dagen aan het werk en eigenlijk vinden we dat helemaal niet erg. Het is juist belangrijk dat er ook mensen werken tijdens deze dagen. Helaas krijgen dieren niet ineens geen ongelukken meer, of worden ze niet ziek tijdens de feestdagen."

"Ook tijdens Oud en Nieuw sta ik stand-by. Het komt helaas regelmatig voor dat een baasje op oudejaarsavond toch nog even de hond uitlaat en dat het dier dan wordt geraakt door een rotje."

In colonne naar het dierenziekenhuis

"Wat me het meeste bijstaat? Ik denk die keer dat we werden opgeroepen omdat een hond gebeten was door een andere hond en een slagaderlijke bloeding had."

We zijn toen onder begeleiding van de politie in een soort colonne naar het dierenziekenhuis gesneld. Normaal gesproken mag je met de dierenambulance niet door rood, maar nu kon dat wel. En mooi nieuws: de hond heeft het gered!"

Anniek Groothuis werkt tijdens kerst als vrijwilliger bij een bed-bad-broodvoorziening

Bron: Eigen beeld Anniek Groothuis viert kerst bij een bed-bad-broodvoorziening

"Van kerstavond tot en met Eerste Kerstdag - ik slaap daar ook - doe ik vrijwilligerswerk bij De Toevlucht in Utrecht. Dat is een bed-bad-broodvoorziening voor ongedocumenteerde mannen. Zij hebben vaak weinig connecties in Nederland. Ik hoop het op mijn manier toch gezellig met ze te maken tijdens de feestdagen. Vorig jaar heb ik dat ook gedaan en dat was heel erg leuk."

"Als vrijwilliger help ik met taken zoals koken en schoonmaken. Daarnaast bied ik vooral een luisterend oor. En een vriendelijk gezicht. Het is een moeilijk levenspad als je geen papieren hebt."

'Praten kan opluchten'

"In deze opvang verblijven zo'n twintig mannen uit allerlei verschillende landen. Denk aan Somalië, Nigeria, Iran, Venezuela, Gambia, Libië en Wit-Rusland. Er zitten moslims tussen, christenen, maar ook atheïsten. Ieder heeft zo z'n eigen gebruiken en gewoonten en dat gaat eigenlijk heel goed samen."

"Wat ze gemeen hebben, is dat ze zich zorgen maken over hun toekomst. Deze mensen zijn ver weg van hun vrienden en familie. Met zorgen over de situatie in hun thuisland. Het kan opluchten om daarover te praten. Maar mensen hebben ook juist wel behoefte aan een luchtig gesprek, merk ik. Of aan een spelletje spelen of samen koken."

Saskia Schurman opent alle feestdagen de deuren van haar 'huiskamer' voor mensen die zich eenzaam voelen

Bron: Eigen beeld Saskia op de bank van haar 'huiskamer'

"Als ervaringsdeskundige met mentale problematiek weet ik hoe fijn - en ook nodig - het kan zijn als er een plek is waar je laagdrempelig kunt binnenlopen als je je eenzaam voelt. Al is het maar voor een kopje koffie. Gewoon even onder de mensen zijn."

"Zelf miste ik zo'n plek toen ik in mijn diepste dal zat. Een plek waar ik gewoon even naartoe kon, zonder oordelen van anderen. Even niet alleen zijn. Vooral tijdens dagen als Pasen en kerst. Daarom openen we bij Bruis, onze ontmoetingsplek in Almere, ook tijdens de feestdagen de deuren."

'Feestdagen confronterend'

"Voor wie toch al niet zo lekker in z'n vel zit, kunnen de feestdagen confronterend zijn. Op televisie zie je reclames met feestelijk gedekte tafels en grote families. Robert ten Brink verkondigt tijdens de All You Need Is Love Kerstspecial dat 'niemand met kerst alleen mag zijn'. Maar zo simpel is het natuurlijk niet voor iedereen."

"Natuurlijk zijn er buurthuizen, dat soort plekken, maar die zijn niet open in de weekenden en tijdens de feestdagen. Wij wel. Juist. Dit jaar doen we, mijn man en ik, het voor het eerst en er is behoefte aan. Dat merkten we bijvoorbeeld tijdens Pinksteren, toen zo'n dertig mensen zich meldden in onze 'huiskamer'. Mensen die normaal gesproken bijvoorbeeld naar een dagbesteding gaan."

Bron: Eigen beeld Saskia's hond Sam is er ook bij tijdens de feestdagen

Dochters komen op de koffie

"Het is inderdaad wel wat anders dan kerst thuis met je familie. Al komen mijn dochters waarschijnlijk wel even langs voor een kop koffie. Zij begrijpen heel goed waarom ik dit doe. Wat ook gezellig is, is dat onze Berner Sennenhond Sam erbij is. Dat is zo'n hele grote. Echt een lieverd. Dat vindt iedereen die hier binnenkomt."

"Met kerst doen we de deuren rond 12 uur open en dan zien we wel wat er gebeurt. We organiseren geen speciale activiteiten. Natuurlijk hebben we wel een boom en er is kerstbrood, maar verder houden we het expres zo laagdrempelig mogelijk. Ik hoop dat de mensen die somber binnenkomen, met een glimlach weer naar huis gaan."