"Ik weet niet of ik nog een keer wil gaan", vertelt de 27-jarige Deborah. "Dan in ieder geval met een grotere groep." Afgelopen weekend voelde ze zich net als tientallen andere vrouwen onveilig op het circuit van Zandvoort.

Afgelopen weekend maakten tientallen vrouwen melding van betastingen en ongewenste bejegeningen bij Formule 1 Vrouwen, een supportersclub voor vrouwelijke Formule 1-fans. Een van de vrouwen die zich meldde bij oprichter Svenja Tillemans is Deborah (zij wil niet met haar achternaam genoemd worden). Een droom kwam uit voor Deborah, toen ze hoorde dat ze erbij kon zijn, maar ze houdt er nu een naar gevoel aan over."

Andere vrouwen steunen

"Ik wil mijn verhaal doen omdat ik hoop dat andere vrouwen die ook zoiets meegemaakt hebben, zich erdoor gesterkt voelen", zegt Deborah. "Want wat ik heb meegemaakt is eigenlijk echt niet oké."

Deborah twijfelde wel of ze haar verhaal wilde doen, omdat ze ergens het gevoel had dat het niet 'erg genoeg' was. "Ik heb geluk gehad, want ik ben niet aangerand", dacht ik bij mezelf", vertelt ze. "Maar dat is natuurlijk bizar, iedereen hoort zich veilig te voelen."

Dansen

Deborahs nare ervaring begon al toen ze naar haar stoel liep op de tribune: "Iemand moest even aan de kant zodat ik er langs kon om naar mijn zitplaats te lopen, maar dat wilde hij niet."

"Hij wilde dat ik met hem ging dansen en dat ik mijn handen op zijn rug zou leggen. Hij wilde een soort polonaise dansen, maar dat wilde ik niet. Dat gaf ik aan en vroeg of ik er alsjeblieft langs mocht. Uiteindelijk stopte hij gelukkig, maar ik werd wel nog belachelijk gemaakt voor de rest van het publiek dat ik niet mee deed. Ik had zoiets van: ik wil gewoon weg."

Aan t-shirt getrokken

Het bleef niet bij iemand die met haar wilde dansen. Toen Deborah vanaf de wc's onder de tribune terug wilde lopen naar haar plek gebeurde er opnieuw iets dat ze niet prettig vond. "Ik werd ineens hard aan mijn t-shirt naar achteren getrokken, door een man die zei dat ik niet moest 'voorpiepen'." Deborah schrok en zei tegen de man dat ze gewoon terug naar haar stoel wilde lopen en dat hij 'godverdomme' van haar af moest blijven.

De man reageerde daar niet prettig op: "Hij maakte allerlei handgebaren en riep dat ik dan maar op moest rotten. Ik had blijkbaar niks terug mogen zeggen." Deborah meldde het voorval bij de security en nadat ze een paar keer was doorgestuurd ging een van de stewards wel op de bewuste plek staan.

Niet meer in de trein

Maar het vervelendste dat ze meemaakte, gebeurde toen ze net van het circuit af was, vertelt ze: "Na de race wilde ik om de drukte te ontvluchten over het strand teruglopen. Toen tikte een man mij de hele tijd aan, met de vraag wat ik nog ging doen die avond. Ik zei hem dat ik even naar het strand ging, waarop hij vroeg of ik ging skinny dippen, want dan wilde hij wel kijken."

Het wordt haar daarna even teveel: "Na die laatste opmerking moest ik wel wat emoties eruit laten en heb ik zitten huilen bij het station. Ik kom naar Zandvoort om de race te zien, niet om als seksueel object door iedereen beoordeeld te worden." Door alle gebeurtenissen durfde ze ook niet meer terug naar huis in een drukke trein. "Ik heb een bus gepakt, want ik was bang voor wat er zou gebeuren als ik in een drukke menigte zou staan. Word ik dan aangerand?"

Laatste keer

Het was voor Deborah de eerste keer dat ze op het circuit was, 'maar ik weet niet of ik nog een keer wil gaan'. "Ik had het gevoel dat ik heel erg geseksualiseerd werd, terwijl je gewoon in je eentje naar de wc moet kunnen."

Ze was nu samen met een vriend, maar zou een volgende keer alleen nog gaan met een grotere groep. "Ik heb me echt een tijdje heel onveilig gevoeld, dat was erg naar."

Melding maken

Eerder berichtte de NOS over een 21-jarige vrouw die afgelopen weekend met pleisters op haar knieën rondliep en daar opmerkingen over kreeg. "Mannen zeiden dat ze wel op haar knieën zou hebben gezeten om een kaartje te verdienen", zegt Tillemans.

Inmiddels houdt de oprichter van Formule 1 Vrouwen het aantal meldingen niet meer bij, omdat het er veel zijn, zegt ze. "Ik spreek echt van tientallen. Vrouwen die van top tot teen betast zijn, ongevraagd gekust worden op de mond, dat soort verhalen."

'Dacht dat we een feestje konden vieren'

Verbaasd is Tillemans niet. "Omdat het overal gebeurt, maar ik had gehoopt na Oostenrijk dat we als Nederlanders een heel leuk feestje konden vieren met z'n allen. Ik adviseer ze om sowieso contact op te nemen met circuit Zandvoort", zegt Tillemans.

"En aangifte te doen, als ze dat willen." Maar Tillemans krijgt vaak terug dat vrouwen zich niet willen aanstellen. "Maar je stelt niet aan als zoiets gebeurt. Als jij je vies voelt daarna, dan stel je je niet aan. Je moet daar gewoon vrolijk kunnen rondlopen, ook als vrouw."

Met organisatie in gesprek

Circuit Zandvoort heeft gisteravond contact opgenomen met Tillemans. Dat vindt ze positief. "Maar we realiseren ons goed dat dit een algemeen probleem is, dat niet alleen bij Formule 1 gebeurt."

Wanneer de organisatie en Tillemans in gesprek gaan, is nog niet bekend. "Maar we willen vanaf nu kijken of we samen kunnen werken om tot iets moois te komen."